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Çinli 3D yazıcı üretim şirketinden depremzedeler için yardım

6 Şubat tarihinde yaşadığımız deprem felaketi sebebi ile Dünya’nın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Bunun en son ve en güzel örneklerinden biri de uluslararası pazarda 3D bakı sektörünün öncü firması olan Creality ile yaşadık.

09 Mart 2023 Perşembe 15:02
Çinli 3D yazıcı üretim şirketinden depremzedeler için yardım

Uluslararası pazarda 3D baskı sektörünün öncüsü olarak bilinen Creality, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından ilgili bölgeye yardım çalışmalarına başladı.

Baskı çözümleri konusunda uzman bir servis sağlayıcısı olan ve Creality’nin Türkiye’deki en büyük distribütörü olan Genix’in de destekleriyle Creality bölgeye battaniye ve çadır gibi malzemelerden oluşan 1500 adet ürün gönderdi. AHBAP Derneği’nin Osmaniye’deki deposu tarafından 26 Şubat’ta teslim alınan yardım tırı, AFAD koordinasyonunda, deprem bölgesindeki ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılacak.

“Son derece yıkıcı bu depremlerden etkilenen insanları görmek oldukça yürek parçalayıcı. Kalbimiz, sevdiklerini kaybetmiş herkesle birlikte atıyor” diyen Creality CEO’su Ao Danjun “Uluslararası bir şirket olarak en doğru zamanda ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak bizim birinci görevimiz. Türkiye’deki takım arkadaşlarımız ve yerel iş ortaklarımız depremzedelere yardımcı olmak için gecesini gündüzüne kattı ve bu zorlayıcı dönemde hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

Creality, yardımseverlik konusunda uzun yıllardır proaktif davranma çabası içerisinde olmasıyla birlikte 2020 yılında Creality Yardım Fonu’nu kurmuştu. 2020’nin başında COVID-19 pandemisinde hızlı bir şekilde aksiyon alan Creality, Wuhan Yardım Federasyonu’na 43,200 USD (815.000 TL) değerinde destek sağlayarak KN95 tipi maskelerin üretilerek Amerika, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi birçok ülkeye ulaştırılmasında önemli bir rol oynamıştı.

Creality Hakkında

Şenzen’de kurulan Creality, hem son kullanıcı hem de profesyonel seviye 3D yazıcı ve 3D yazıcı aksesuarları konusunda araştırma, tasarım ve üretime odaklanarak 3D baskı endüstrisinin uluslararası öncüsü haline geldi. “Önce kullanıcı” odaklı politikası sayesinde Creality 192’den fazla ülke ve bölgede iz bırakmayı başarmış ve evlerde, atölyelerde, fabrikalarda ve akademik ortamlarda 3D baskının varlığını göstermiş; üretimin, eğitimin, sağlığın, mimarinin ve daha birçok alanın dijitalleşmesinde öncü olmuştur.

3D Baskı önderi olmak için yoluna devam eden Creality, hem son kullanıcıyı hem de iş dünyasını son teknolojiyle ve premium bir deneyimle tanıştırıyor.

BasınOdam

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