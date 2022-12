A&T Leasing Finansal Kiralama Süreçlerini ASEE LeaseFlex ile Yönetecek

Bu iş birliği ile ASEE Türkiye’nin finansal kiralama şirketlerine özel geliştirdiği; web tabanlı, güçlü ve bütünleşik bir çözüme sahip olan A&T Leasing, tüm iş ilişkileri için tedarik, satış, müşteri ve kanal bilgisini 360 derecelik bir perspektifle yönetirken çözümün sunduğu gelişmiş risk yönetimi araçları ile potansiyel riskleri de öngörebilecek.

Kurulduğu 1997 yılından bu yana müşteri odaklı stratejisi ile farklı büyüklükteki firmalara finansman sağlayan A&T Leasing tüm finansal kiralama süreçlerini uçtan uca yönetmek için Türkiye’de 30 yılı aşan tecrübesi bulunan teknoloji şirketi ASEE’nin LeaseFlex çözümünü tercih etti. Tüm iş ilişkileri için müşteri, satış ve kanal bilgilerini 360 derece perspektifle yönetme imkanı sunan LeaseFlex çözümüne ek olarak, A&T Leasing’in ihtiyaçları doğrultusunda muhasebesel geliştirmeler ve yeni hesap planı modülleri uygulayan ASEE Türkiye, bir finansal kiralama şirketinin iş süreçlerinde ihtiyaç duyabileceği tüm özellikleri tek bir platformdan sunuyor.

Web tabanlı teknolojileri kullanarak Kurumsal İlişki Yönetimi, Kurumsal Kaynak Yönetimi, Risk Yönetimi ve Süreç Performansı Yönetimi alanlarında artan ihtiyaçlara karşı LeaseFlex ile çözümler sunan ASEE Türkiye, proje kapsamında Ar-Ge gücü ve çözümün özelleştirmelere elverişli katmanlı uygulama mimarisi sayesinde A&T Leasing’in talepleri doğrultusunda pek çok geliştirmeyi de hayata geçirdi.

A&T Leasing’in iş süreçlerini kesintisiz olarak yürütebilmesi amacıyla gereken bütün veri aktarımını uçtan uca gerçekleştiren ASEE Türkiye, finansal kiralama sektöründe 15 yılı aşkın tecrübeye sahip analist ve danışmanlardan oluşan ekibi ve AR-Ge altyapısı ile en üst düzey teknolojiyi firmalar ile buluşturmaya devam ediyor.

Görüşüne başvurduğumuz A&T Leasing Genel Müdürü İhsan Bilici konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere süreçlerimizi en yeni teknolojiler ile geliştiriyor, bu sayede hem müşteri memnuniyetimizi hem de verimliliğimizi artırıyoruz. Tüm finansal kiralama süreçlerimizi uçtan uca en verimli şekilde yönetmek için LeaseFlex’i tercih etmemizin başlıca sebepleri ASEE Türkiye’nin sektörümüzde uzun yıllar deneyimi olan ekipleri ve Ar-Ge gücü oldu. İş birliğimizin hayırlı olmasını diliyor, her iki taraftaki ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. ‘ dedi.

İşbirliği konusunda yaptığı açıklamada: ‘Finansal kiralama sektöründeki tecrübemiz ile birlikte hizmet ağımızı geliştirirken müşterilerimizin ihtiyaç duydukları özelleştirmeleri LeaseFlex’e entegre ederek, iş süreçlerini tek bir platformdan yönetmeleri ve yüksek operasyonel verimliliğe ulaşmaları en büyük önceliğimiz.” diyen ASEE Türkiye Ülke Lideri Hatice Ayas sözlerine şöyle devam etti: “Web tabanlı ve bütünleşik yapısı ile finansal kiralama süreç yönetimini kolaylaştırarak 360 derece perspektif sunan LeaseFlex ürünümüzü A&T Leasing bünyesine kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de ASEE Türkiye olarak A&T Leasing’in her zaman yanında olacağız’.