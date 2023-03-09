Cihan Yıldız’dan İddialı Yorum; “Hiç Sevmedin Mi?”

Sözleri Tanıl Özbek, müziği ise anonim olan eserin düzenlemesinde perdesiz gitardan yaylılara uzanan geniş bir orkestra, büyük bir titizlikle enstrümanlarını icra etmiş, şarkının düzenlemesi Ozan Sarıboğa imzası taşıyor.

Müziğe olan tutkusunu son zamanlardaki istikrarlı müzik üretimiyle sürdürmeyi başaran sanatçı bu tutumuyla dinleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Çekimleri Datça’da tamamlanan sanatçının video klip çalışması 9 Mart tarihinde sanatçının Youtube kanalında yayınlandı.