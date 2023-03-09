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Ozon pazaryerinde; Kadınlar Gününe özel, Türkiye'den en popüler ürünler

Rusya'da Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanacağı 8 Mart öncesinde hediye talebi geleneksel olarak artıyor. Bu yıl, bayrama hazırlık olarak Ruslar yurtdışından daha fazla sipariş verdi. Sipariş hacmi geçen yıla kıyasla 4,6 kat arttı. Bu ürünlerin başında Çin, Kazakistan, Belarus, Türkiye ve Kırgızistan'dan gelen ürünler yer alıyor.

09 Mart 2023 Perşembe 13:00
Ozon pazaryerinde; Kadınlar Gününe özel, Türkiye'den en popüler ürünler

Aynı zamanda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Türk ürünlerine olan talep de önemli bir artış göstererek bir önceki yıla göre neredeyse 40 kat arttı.

Ozon'un sınır ötesi ticaret bölümü Ozon Global tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Ruslar en büyük bahar tatiline hazırlanırken yurt dışından geçen yıla kıyasla 4,6 kat daha fazla sipariş verdi. En popüler ürünler güzellik ve sağlık kategorisinden, oyuncaklardan, kıyafetlerden ve beyaz eşyadan geldi. En çok kozmetik, ağız bakım ürünleri ve ev elektroniği aksesuarları satıldı.

Türkiye ürünleri bu yıl Ruslar arasında çok popüler oldu. Şubat ayındaki sipariş sayısı bir önceki yıla göre 40 kat arttı. Şirket, Ağustos 2022'de Türkiye'de bir temsilcilik açtı ve o zamandan beri sitedeki yerel Türk üreticilerin ürün yelpazesi önemli ölçüde genişledi. Şubat ayında Türkiye'den gelen ortalama sipariş tutarı 4.927 ruble oldu.

8 Mart için Ozon'da Türkiye'den en popüler 5 ürün:

● Kremler ve cilt bakım ürünleri

● Bebekler ve oyuncaklar

● Kozmetik

● Parfüm

● Epilatörler

Rusya Federasyonu'ndaki en popüler bayramlardan biri olan Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta kutlanmaktadır. Rusya'da baharın başlangıcı, çiçekler ve erkeklerin bu günde sevdikleri kadınlara, iş arkadaşlarına ve annelerine verdikleri hediyelerle ilişkilendirilen ve resmi tatil olan bir gündür. E-ticaretin gelişmesiyle birlikte Ruslar, popüler marketplace Ozon üzerinden giderek daha fazla hediye siparişi veriyor.

Rusların yurt dışından ürünlere olan talebi, bazı Batılı markaların Rusya'dan ayrılmasından sonra istikrarlı bir şekilde artarken Ozon Global uluslararası varlığını genişletmeye devam ediyor. Şirket, 2022 yılında yeni satıcıları çekmek için Çin ve Türkiye'de temsilcilikler açtı.

BasınOdam

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