Cuentas, Uygun Fiyatlı Konut Projeleri için Renco USA ile Tedarik Anlaşması İmzaladı

Cuentas, Inc. (Nasdaq:CUEN & CUENW) ("Cuentas"), sürdürülebilir kiralık konut projelerine, Renco USA, Inc ("Renco") patentli yapı malzemelerini sağlaması için ile 10 yıllık bir tedarik anlaşması imzaladı. İnovatif yeşil inşaat teknolojileri sağlayan Renco, aynı zamanda MCFR (Güçlendirilmiş Mineral Kompozit Elyaf) ile inşaat yapım süresini ve maaliyetleri düşürerek sürdürülebilir kazançlar sağlayan bir teknoloji şirketidir.

Renco’nun, 5. Seviye Kasırgada dayanıklılığı test ettiği sistem, Cuentas’ın, Güney Florida ve diğer eğimli kasırga bölgelerinde yapmayı planladığı gelişmiş konut projelerine büyük katkı sağlayacaktır.

Depreme de dayanıklı olan Renco'nun sistemi, şimdi de Türk hükümetine, geçen ay kötü bir şekilde meydana gelen M7.8 ve M7.5 depremlerinden ve çok sayıda artçı şoktan etkilenen şehirleri ve bölgeleri yeniden inşa etmek için uzun vadeli bir konut çözümü sağlıyor.

Renco USA, Florida Palm Beach County'deki ekonomik konut projesi Likewood Village projesinde MCFR sistemini kullanan ilk yapı teknolojisi ve malzemeleri tedarikçisiydi. Lakewood Village, Palm Beach'de bulunan ve birçok gayrimenkul şirketinin iştiraki ile kurulmuş uygun fiyatlı konut geliştirme projesidir.

Renco USA, ABD'de patent sürecinin münhasır haklarına sahiptir. Renco Duvar, Döşeme ve Çatı Kaplama Sistemi, neredeyse sınırsız sayıda tasarımla birbirine bağlanabilen birbirine kenetlenen, fiber takviyeli, kompozit yapı blokları ve inşaatla ilgili diğer ürünleri oluşturan benzersiz bir MCFR Bina Sistemidir. Renco'nun sistemi, konut, otel, ofis binaları, depolar ve altyapı olmak üzere birçok projede kullanılabiliyor.

Cuentas kısa bir süre önce, Renco'nun inşaat sistemini kullanan Lakewood Village projesindeki %6 özsermaye ortaklığını açıkladı. Cuentas, şimdi de "CuentasCasa"yı kurarak, Florida ve ABD'nin diğer bölgelerinde fiyatı artan ev ve kiralık konut piyasasında zorluk yaşayan yerel işçilere uygun fiyatlı yaşam alanlarını oluşturacak konut projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Cuentas'ın kurucu ortağı ve CEO'su Arik Maimon "Cuentas'ın yakın zamanda Lakewood projesini satın alması, Renco USA ile bu çok stratejik ilişkiyi geliştirmenin ilk adımıydı çünkü patentli teknolojileri, özellikle kasırgaların her yıl korkunç bir tehdit oluşturduğu Florida'da uygun fiyatlı konut inşaatı pazarında devrim yaratacağını düşünüyoruz. Özellikle ABD'de bankada hesabı olmayan yada az olan ve yetersiz hizmet alan vatandaşlar için çözümler sağlama hedefimizi takip ederken, Renco ABD ile olan ilişkimiz Cuentas için yeni iş geliştirme alanlarını desteklemede etkili olacaktır." dedi.

Cuentas'ın kurucu ortağı ve Başkanı Michael De Prado da "Cuentas olarak, sektörde önemli bir oyuncu olan Renco USA nın sektördeki kendi kendini destekleyen, verimli inşa etmek için doğal olarak oluşan ham ve geri dönüştürülmüş malzemeleri kullandığı için Sürdürülebilirlik, tekli ve çoklu aile konutlu projeleri ve Çevre Dostu bileşenlerini vurgulayan "Green To The Core" inşaat teknolojilerine ulaşmak bizde heyacan yarattı.

Renco'nun özellikle patentli inşaat teknolojisi, aha düşük maliyetli, güçlü, kasırgaya dayanıklı (Seviye 5'e kadar), yangına dayanıklı, suya dayanıklı, termite dayanıklı ve hatta depreme dayanıklı (Sismik seviye A & B – yakında da C, D & E) apartmanlar için üretebilir. Doğal afetler ve zorlayıcı aşırı koşullar daha yaygın hale geldikçe bu tür önlemler daha da zorunlu hale geliyor." dedi

Renco USA'nın kurucu ortağı Engin Yeşil, "Renco USA olarak, son 12 yılda geliştirdiğimiz teknoloji ve sürdürülebilirlik avantajlarından büyük gurur duyuyoruz. Bina tasarımlarında Renco'nun MCFR sistemini kullanımı, dünya çapında ormansızlaşmanın ve CO2 kirliliğinin başlıca kaynakları olan kereste, çelik veya beton ihtiyacını ortadan kaldırıyor." dedi.