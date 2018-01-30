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Zeytinburnu Belediyesi'nden evde bakım hizmeti

Zeytinburnu Belediyesi, kendi başına ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılara ve sağlık problemleri yaşayan vatandaşlara evde bakım hizmeti veriyor.

30 Ocak 2018 Salı 10:20
Zeytinburnu Belediyesi'nden evde bakım hizmeti

İhtiyaç sahibi hastaların ayağına giderek evde bakımlarını üstlenen Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Evde Bakım Hizmeti ile yüzlerce bakıma muhtaç vatandaşın yardımına koşuyor. Özellikle yaşlı, yalnız ve yardıma muhtaç hastaların evlerine giderek zaruri tedavi ve bakımlarını üstlenen evde bakım hizmeti personeli, psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara da uzman bir psikolog ile destek vererek hastaların morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Hemşire, psikolog ve evde bakım personelleriyle aralarında aile bağı kuran vatandaşlar, hem yalnız kalmıyor hem de evlerinde sağlık problemlerine çözüm buluyor.

Evde bakım ve refakat hizmeti, sağlık hizmetleri, sosyal danışmanlık,psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri çatısı altında yılda yaklaşık 2 bin vatandaşın yardımına koşan AKDEM, hafta içi periyodik aralıklarla ziyaret ettiği hastaları sadece tedavi etmekle kalmıyor aynı zamanda ihtiyacı olan hastalara tekerlekli sandalye, oksijen makinesi, hasta yatağı, havalı yatak, banyo sandalyesi ve hasta bakım malzemesi gibi medikal malzeme yardımında da bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu BelediyesiEvde Bakım Hizmeti
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