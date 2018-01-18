Yürüyen Köşk'ü ziyaret edenlerin sayısı artıyor

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, ‘Yürüyen Köşk’ü dünyaya tanıtacağız’ diyerek başlattığı çalışmalarda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kentimize en büyük mirası olan çevre abidesi Yürüyen Köşk’ü ve çevresini bambaşka bir görünüme kavuşturarak kentin cazibe merkezlerinden biri haline getirdi.

Doğu sahil bandının düzenlenmesi, köşke ulaşım için vatandaşların hizmetine tahsis edilen ücretsiz elektrikli servis aracı, köşk bahçesinde yapılan düzenlemeler, köşk kafenin köşke yakışır şekilde yeniden inşa edilmesi ve Başkan Vefa Salman’ın köşkün tanıtımı için televizyon kanalları ile yaptığı röportajlar neticesinde ziyaretçi sayısı dikkate değer seviyede arttı. İstatistiki verilere göre; 2016 yılında 27.485 kişi köşkü ziyaret ederken, 2017 yılında ise bu sayı 37.540 kişiye yükseldi. Okulların gezi programına da dahil olan Yürüyen Köşk, özellikle Mayıs ve Kasım aylarında adeta öğrencilerle dolup taştı. Toplam 1 yılda 10 bin ziyaretçi artışının gerçekleştiği köşk, Başkan Salman’ın özverili çalışmaları sonrasında kentin markası haline geldi.

‘Çalışmalarımızı Artırarak Sürdüreceğiz’

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kentimize en büyük mirası olan çevre abidesi Yürüyen Köşk’ü öncelikli olarak ele aldık” diyerek sözlerine başlayan Başkan Vefa Salman, “Gerekli restore çalışmaları sonrasında peyzaj düzenlemesi ve çevre aydınlatması projelerini uyguladık. Köşk’e yakışmayan kafeterya için yeni bir proje ürettik. Anıtlar kurulundan da onay alarak projeyi hayata geçirdik. Yürüyen Köşk’ü içerisinde barındıran doğu sahil bandımız yıllardır atıl vaziyetteydi. İnsanlarımız bu bölgeden sadece gündüzleri faydalanıyor geceleri bu bölgeler madde ve alkol bağımlılarının mesken tuttuğu alan oluyordu. Yapılan çevre düzenlemesi, bisiklet yolu, aydınlatma, baskılı asfalt gibi çalışmalar sonrasında bu bölge bambaşka bir görünüme kavuştu. Halkımız günün her saati buradan faydalanır hale geldi. Sahil bandı üzerinde ring seferi yapan elektrikli otobüste Yürüyen Köşk’e gitmek isteyen vatandaşlarımıza hizmet vermekte. İstatistiki veriler bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. ‘Yürüyen Köşk’ü dünyaya tanıtmak için başlattığımız çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.