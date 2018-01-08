Yunus Emre türbesinin ve çevresinin bakımsızlığı tepki topladı

Yunus Emre Mahallesinde bulunan türbeye, Türkiye’nin bir çok ilinde her gün ziyaretçi geliyor. Ünlü mutasavvıf ve halk şairinin üç mezarının bulunduğu türbe içinde bakımsız alanlar dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 metrelik bir duvarın da göçtüğü görülüyor. Duvar ile birlikte elektrik lambaları da durumdan hasar görüş durumda. Bahçede bulunan ağaçların bir kısmı ise yerinden çıkmış, bir kısmı ise göçen duvarın altında kalmış.

Bakımsız bir görüntü veren türbe çevresi gelen konuklar tarafından da tepki ile karşılanıyor. Gelen ziyaretçiler, yetkililerin türbeyi, Yunus Emre’ye yakışır şekilde bakılmasını istediklerini belirterek, “Buraya her gün farklı şehirlerden Yunus Emre’yi görmeye geliyorlar. Ancak mezar yakınındaki bakımsızlık kötü görüntüye neden oluyor. Duvar çökmüş, temizlenmemiş. En azından temizlenerek, daha temiz bir görüntüye kavuşturabilirdi” dedi.