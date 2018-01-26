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Yozgat’ta göletler dondu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Yozgat’ta göletlerin yüzeyi buz tuttu, bazı kayalıklarda ise buz sarkıtları oluştu.

26 Ocak 2018 Cuma 12:50
Yozgat’ta göletler dondu

Yozgat’ta hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sonucu göletler ve çeşmeler buz tuttu. Dağların yamaçlarından akan suların oluşturduğu sarkıtlar kartpostallık görüntü oluşturdu. Yozgat’ta gündüz hava sıcaklığı ise eksi 4 derecelerde ölçüldü.

Yozgat Çamlığı Milli Parkında çalışan Sami Konakkçı, "Yozgat çok soğuk ama mecburen çalışıyoruz. Her yer kar, buz. Yozgat İç Anadolu’nun en soğuk yeri. Göletler buz tuttu" dedi. Yozgat’ta havanın çok soğuk olduğunu söyleyen Abdurrahman Doğan, "Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinden sonra göletlerin yüzeyi buz tuttu" şeklinde konuştu.

Öte yandan kentte dün başlayan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 103 köy yolundan 74’ü ulaşıma açıldı, kapalı 29 köy yolununda ise yol açma çalışmaları sürüyor. İl Özel İdare yetkilileri, kapalı köy yollarının bugün ulaşıma açılacağını bildirdi.

Son Güncelleme: 26.01.2018 13:17
Anahtar Kelimeler:
YozgatGölet
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