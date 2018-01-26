Yerli hamsinin yerini Gürcistan hamsisi aldı

Kar suyu yiyen hamsinin Karadeniz’e döndüğünde daha lezzetli ve yağlı olacağını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Birkaç hafta önce Karadeniz’de hamsi patlaması yaşanmıştı. 3-4 gündür havaların sert gitmesinden dolayı denizde fırtına var. Balıkçılar denize çıkamıyor. Gürcistan’dan gelen balıklarla idare ediyoruz. Hamsinin geri dönmesi için havaların biraz daha soğuması lazım ama denizde fırtına ve rüzgar olmaması lazım. Şartlar oluştuğunda hamside tekrar patlama bekliyoruz. Hamsi kar suyunu yedi artık. Bundan sonra çıkacak olan hamsiler, önceki hamsilerden daha lezzetli olacak. Kulağına kar suyu kaçan hamsi yağlı olacağından daha lezzetli olacak” dedi.

“DÖRT GÖZLE HAMSİNİN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ”

Hamsinin dönüş yolunu gözlediklerinin altını çizen 10 yıllık balıkçı Bülent Çakmak ise, “Havalar esiyor. Kayıklar yeterince denize açılamıyor. Denizde de balık azaldı. Hamsi yoğun olarak Gürcistan’da bulunuyor. Şu anda yerli hamsi satamıyoruz. Gürcistan’dan gelen hamsileri vatandaşlarımıza sunuyoruz. Hamsinin kilosunu 10 liradan satıyoruz. Hamside yaşanan bolluktan sonra arkası gelmedi. Yine dört gözle hamsinin geri dönüşünü bekliyoruz. Bundan sonra satacağımız hamsi kar suyunu da yediği için öncekilerden büyük olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Samsun’da satılan diğer balıklardan çupra ve levrek 20, alabalık ve somon 15, barbun, mezgit, istavrit, tirsi ve palamut 10 TL’den satılıyor.