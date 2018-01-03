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Yerde bulduğu su faturasını ödedi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde servis beklerken yerde bulduğu faturayı, arasındaki parayla ödeyen vatandaş Denizli’de günün konusu oldu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:13
Yerde bulduğu su faturasını ödedi

Denizli’nin Kayıhan Mahallesi’nde servis beklerken yerde su faturası ve 50 TL para bulan 32 yaşındaki asgari ücretli işçi Ramazan Özlen, iş yerine geldiğinde, fatura sahibinin başka parasının olmadığını düşünerek, internet üzerinden faturayı ödedi. Daha sonra faturayı yatırdığını sosyal medyadan paylaşan ve fatura sahibine ulaşmak isteyen Ramazan Özlen, hareketiyle büyük beğeni topladı.

Faturadan kalan 1 lira 30 kuruşu iade etmek istediğini belirten Ramazan Özlen "İşyerine gitmek için servis beklerken, yerde fatura ve 50 TL parayı gördüm. Para olduğu için dikkatimi çekti. İşyerine gelirken fatura sahibinin belki başka parası yoktur, ihtiyaç sahibidir, belki yaşlı bir amcadır diye düşündüm. İş yerine gelince benden önce davranıp faturayı öder diye, o zaman parası bende kalacaktı, adamı bir daha göremem diye faturayı yatırdım. Daha sonra sosyal medyadan, fatura sahibine ulaşmak için, tanıyanlar çıkar diye, faturayı yatırdığımı söylemek için paylaştım. 48 lira 70 kuruş fatura borcu vardı. 1 lira 30 kuruş para üstü kaldı. Fatura sahibi gelip alabilir. Sosyal medyadan büyük ilgi gördüm" dedi

Ramazan Özlen’e bu davranışından dolayı iş yerinde birim müdürleri tarafından takdir belgesi verildi.

Son Güncelleme: 03.01.2018 16:48
Anahtar Kelimeler:
DenizliPamukkaleSu Faturası
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