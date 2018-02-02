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Yatak örtüsü sipariş verdi, el bezi çıktı

Televizyon kanalından görüp sipariş verdiği üç boyutlu yatak örtüsü ve banyo havlusu diyerek kendisine gönderilen kutudan el bezi çıkınca şok yaşadı.

02 Şubat 2018 Cuma 12:29
Yatak örtüsü sipariş verdi, el bezi çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ev hanımı Emine Sağlam, bir televizyon kanalında yayınlanan reklamlardan görüp beğendiği üç boyutlu yatak örtüsü ve banyo havlusunu reklamda verilen telefon numarasını arayarak sipariş verdi. 109 TL sipariş tutarını da ödeyen Sağlam, siparişleri kargo aracılığıyla kendisine ulaşıp kutuyu açınca şok yaşadı. Sipariş kutusundan banyo havlusu yerine el büyüklüğündeki temizlik bezi, 3 boyutlu diye satılan yatak örtüsü yerine ise normal çarşaftan olan yastık kılıfı çıktı.

Kendisine gelen ürünlerin pazardan 5 TL’ye alınabileceğini belirten ev hanımı Emine Sağlam, "Resmen dolandırıldım. Sipariş bana gelince kutuyu açınca bir şok yaşadım. 109 TL ödeme yaptım. Ürünleri geri teslim etmek istiyorum ama muhatap bulamıyorum. Sipariş verdiğim telefonu arıyorum kimse çıkmıyor. Mağdur oldum. Beni dolandıranlardan şikayetçiyim. Buradan da ev hanımlarını uyarıyorum. Özellikle bu tür siparişlerde çok dikkat etsinler" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 02.02.2018 12:40
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Yatak örtüsüüç Boyutlu Yatak örtüsü
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