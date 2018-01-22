Yamaç paraşütünde müşterisini tıraş etti

Adana’da daha önce uçurum kenarında gençleri ve Seyhan Nehri’nde gondolda damadı tıraş eden berber Ahmet Ocak, bu kez havada saç tıraşı yaptı. Ocak, yamaç paraşütü kullanan müşterisi Ramazan Bilgin’i adrenalin olsun diye hafta sonu yamaç paraşütü yaptığı sırada tıraş etti. Ocak hem kendine hem de tıraş ettiği müşterisine havada tıraş ederken adrenalin yaşattı. Ocak, havada makas ile müşterisinin saçlarını sanki iş yerinde kesiyormuş gibi tıraş etti. Ocak tıraş ederken Bilgin ise bu anları ölümsüzleştirerek kamerayla görüntüledi.

"BANA ’ÇILGIN BERBER’ DİYORLAR BEN DE BUNUN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Ahmet Ocak artık tıraş konusunu aştıklarını, macera ve aksiyon aradıklarını belirterek, "Daha önce Seyhan Nehri’nde damat tıraşı yapmıştık ve uçurum kenarında korkunç bir manzara eşliğinde tıraşımız olmuştu. Bu sefer de paraşütte tıraş yaptık. Bana dediler ki ’olmaz’ ama bizim için imkansız yoktur dedik ve yaptık. Bu tıraşı yaparken ilk başta bayağı bir korktum ama pilotumuz iyi olduğu için sağ olsun bana özgüven verdi ve tıraşımızı yaptık. Tıraş ettiğim kişinin kulağını keserim diye korkmadım çok şükür biz o konularda kendimizi aştık" dedi.

Her yerde tıraş yapabildiğini anlatan Ocak, "Havada ve karada fark etmez artık her yerde tıraş yapıyorum. Yakınlarım ’çılgın berber’ diyor bana ben de bu ismin hakkını vermeye çalışıyorum. Bu görüntülerden sonra gelip ’beni uçurum kenarında ya da nehirde tıraş et’ diyenler oluyor. Bu tıraşlardan para almıyorum ben hobi olarak yapıyorum para benim için ikinci planda" diye konuştu.

"ÇOK UÇUK BİR TEKLİFTİ AMA YAPTIK"

Ramazan Bilgin ise teklif ilk geldiğinde fikrin çok uçuk geldiğini ifade ederek, "Ahmet böyle bir projeyle geldi yanımıza biz de tamam dedik en azından bizim de bir katkımız olsun istedik. Ahmet’le beraber uçtuk kendisi iyi bir berber olduğu için havada tıraş sırasında bir tarafımızı keser diye korkmadık. Bize bu teklifle geldiğinde çok uçuk bulduk ama Ahmet’i tanıyınca uçuk olmadığına karar verdik ve güzel de bir tıraş oldu. Bize artık bu tarz talepler geliyor ama önceliğimiz Ahmet. Ben daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım, Ahmet ile ilk oldu" dedi.