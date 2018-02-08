Vizesiz Avrupa seyahatinde hangi ülkelere gidilebilecek?

AB tarafından vize serbestisinin onaylanması halinde Türk vatandaşları, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan gibi AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek.

Türk vatandaşları Monaco, San Marino ve Vatikan'a vizesiz olarak gidebilecek. Türk vatandaşları turistik ve ziyaret amaçlı seyahatlerinde bu ülkelerde her 6 ayda bir kez olmak üzere 90 güne kadar kalma hakkına sahip olacak. Bunun yanında AB vize serbestisi sistemi Schengen üyesi olmayan İngiltere ve İrlanda içinse Türk vatandaşları vizeye tabi olmaya devam edecek.

Schengen Bölgesi adayı Kıbrıs, Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan da henüz Schengen Bölgesi’ne aday konumunda.