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Uzungöl çamur ve alüvyonlardan temizlendi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’de çamur ve alüvyon temizleme işlemleri tamamlandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:25
Uzungöl çamur ve alüvyonlardan temizlendi

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Uzungöl’de geçtiğimiz Şubat ayından bu yana DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar tamamlandı. 4 metre derinlikten çıkarılan çamur ve alüvyonların pompalar vasıtasıyla başka bir yere taşındığı çalışmalarda 150 bin metreküp rüsubat çıkarıldı. 5 milyon 135 bin TL’lik bütçenin ayrıldığı çalışmalar tamamlanırken, Uzungöl’ün artık rahat bir nefes alacağı belirtildi.

Temizleme çalışmalarından önce yüzde 96’sı dolu olan gölde ilk kez geniş kapsamlı temizleme çalışması yapıldı. Çalışmada emici tarama gemisi göl rezervuarında biriken katı malzeme ve rüsübatı, göl tabanının istenilen derinlik ve bölgede GPS sistemi ile tarayarak dere içerisindeki akarlara boşalttı. Tarama işlemi pompa ve jet pompası ile 8 adet jet memeli ve jet kafalıklı emiş borusu teçhizatlı emici tarama gemisi ile yapıldı.

Son Güncelleme: 15.02.2018 11:56
Anahtar Kelimeler:
Uzungölçaykara
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