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Üzerinde ay-yıldız bulunan buzağı için 1 milyon dolar istiyor

Samsun’da 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağı 1 milyon dolara satışa çıkarıldı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:17
Üzerinde ay-yıldız bulunan buzağı için 1 milyon dolar istiyor

Yıllardır simental cinsi olan ineklerinin doğum yapmadığını ve bu nedenle kesme kararı aldıklarını dile getiren Nizamettin Cüre, ineklerinin gebe kaldığını ve 1 hafta önce de bir buzağı dünyaya getirdiğini dile getirdi. Üzerinde ay-yıldız olması nedeniyle doğan buzağıya "Ay" ismini veren Cüre, “Bafra’da hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Buzağının annesi uzun bir süre hamile kalamadı. Daha sonra kesme kararı aldım ancak daha sonra inanılmaz bir durumla karşılaştık. Gazi bir buzağı dünyaya getirdi. Hatta üzerinde ay-yıldız olan bir buzağı. Gördüğümde çok şaşırdım. Türkiye’de eşine çok nadir rastlanan bir durum. Sürpriz oldu bizim için. Taliplisi olursa buzağıyı satmayı düşünüyorum. Şu anda 1 milyon dolar fiyat koydum. Kendisini gelip görenler oldu. Şaşıranlar oldu. Buzağıyı satın almak isteyenler bile oldu ancak 1 milyon doları duyduklarında biraz pahalı geldi” dedi.

Son Güncelleme: 03.01.2018 10:46
Anahtar Kelimeler:
SamsunNizamettin CüreSimental InekBafra
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