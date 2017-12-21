Üşüyen buzağılar için ahıra soba kurdu

İlçeye bağlı Aşağı Toklu köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Emrah Deniz adlı vatandaşa ait 2 inek 2 hafta önce doğum yaptı. Deniz, ahırın büyük olması nedeniyle ahırın içinde buzağılar için tahtalarla ayrı bir bölme yaptı. Geceleri hava sıcaklıklarını sıfırın altına düşmesi nedeniyle buzağıların üşüdüğünü fark eden Deniz, çareyi ahıra soba kurmakta buldu. Sabahın ilk ışıklarında hayvanların yemini vermeye gelen Deniz, buzağılar için soba yakarak ısınmalarını sağlıyor. Günde 4 defa ahırda tezeklerle soba yakan Deniz, buzağıların sobaya çarpmaması için gece geç saatlere kadar yanlarında bekliyor. Köylülerden de büyük takdir toplayan Deniz ve kardeşi Mustafa zaman zaman buzağıları kucaklarına alarak sobanın etrafında ısıtmaya çalışırken, sevmeyi de ihmal etmiyor.

"2 HAFTALIK BUZAĞILARIMIZ ÇOK ÜŞÜDÜKLERİ İÇİN SOBA YAKMAK ZORUNDA KALDIK"

Geceleri havaların soğuk ve ayaz olduğunu söyleyen Deniz, önümüzdeki günlerde havaların daha da soğuyacağını belirtti. Buzağıların doğduğu günden bu yana her gün soba yaktıklarını dile getiren Deniz, Mart ayına kadar soba yakacaklarını anlattı. Zaman zaman hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 20 dereceyi bulduğunu kaydeden Deniz, "Çiftçilikle geçimimizi sağlıyoruz, ahırımız büyük olduğundan dolayı 2 haftalık buzağılarımız çok üşüdükleri için soba yakmak zorunda kaldık. Geceleri hava sıcaklığı tahminen eksi 20 dereceyi buluyor. Biz de saat 18.00’de sobayı yakmaya başlıyoruz, saat 01.00’e kadar sobamız yanmaya devam ediyor. Saat 06.00’da yine sobayı yakıyoruz, saat 10.00’a kadar yanıyor. Hayvanlara da günah, sonuçta onlar da birer can taşıyorlar. Bizim de rızkımız, sonuçta biz de bunlardan ekmek yiyoruz. Önümüzde ki günlerde havalar daha da soğuyacak, Ağrı ve Ardahan illerinde zaman zaman hava sıcaklı eksi 40 dereceye kadar varabiliyor. Biz sobayı yaz aylarına kadar yakmaya devam edeceğiz, yapacak bir şey yok. Rızkımız bundan geliyor, hava durumuna bağlı olarak günde 2 veya 3 defa soba yakmaya devam edeceğiz. Buzağıların sobadan zarar görmemesi içi sobanın etrafına kafes yapmayı düşünüyorum" dedi.