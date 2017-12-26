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Tuzla’daki o kokunun sebebi ne çıktı?

Tuzla’da yaşanan kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi.

26 Aralık 2017 Salı 08:31
Tuzla’daki o kokunun sebebi ne çıktı?

İstanbul Tuzla’da yaşanan kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilirken kokudan rahatsız olarak hastaneye başvuran onlarca kişi ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Dün 21.30 sıralarından itibaren Tuzla’da etkili olan yoğun ve genizleri yakan koku nedeniyle belediyle, AFAD, İGDAŞ ve İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmaların ardından kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi. Kokunun tespit edildiği noktada ekipler kokunun giderilmesi için yoğun bir çalışma sarf etti.

50’yi aşkın kişi hastanelere akın etti

Ekipler çalışmalarını sürdürürken yayılan koku nedeniyle çok sayıda kişi ilçedeki hastanelere akın etti. Kokudan rahatsız olan 50’yi aşkın kişinin hastanelere başvurduğu kaydedildi. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşların ayakta yapılan müdahalelerinin ardından evlerine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan çalışmaların sürdüğü noktaya CHP’li Akif Hamzaçebi de bir süre çalışmaları takip etti. Burada kısa bir açıklama yapan Hamzaçebi, “Burada çok kesik bir koku var. Öyle anlaşılıyor ki kaçak olarak kimyasal atıkların döküldüğü düşünülüyor” dedi.

İBB’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehri Belediyesinden, konuyla ilgili yapılan açıklamada, "kokunun seneni atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamada “Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir .İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ Laboratuvarlarında analiz edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün birimleri ile ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli inceleme ve araştırmalarına devam etmekte olup sorumlulular hakkında adli ve hukuki yollar sonuna kadar takip edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 26.12.2017 09:21
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TuzlaTuzladaki Kokunun NedeniKimyasal Atık Tuzla
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