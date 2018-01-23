Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118672
ALTIN
162.318
DOLAR
3.7754
STERLİN
5.2718
EURO
4.6302
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Türkiye’nin dört bir yanı için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı ve Orta Akdeniz’de fırtına uyarısı yaptı.

23 Ocak 2018 Salı 13:26
Türkiye’nin dört bir yanı için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı ve Orta Akdeniz’de kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan değerlendrimelerde Doğu Karadeniz’de rüzgârın bugün (salı) öğleden sonra kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Marmara’da rüzgarın yarın (çarşamba) öğleden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 5 ila 7 yer yer 8 (40-60 yer yer 75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın perşembe günü ilk saatlerinde etkisin kaybetmesi tahmin ediliyor.

CUMA AKŞAMI SON BULACAK

Ege’de rüzgarın yarın (çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına, güneyinde 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Kuzey Ege’de perşembe günü sabah saatlerinden itibaren, Güney Ege’de cuma 26 Ocak günü ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz’de rüzgarın yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) perşembe günü 25 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü 26 Ocak Cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Orta Akdeniz’de rüzgarın perşembe günü 25 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü 26 Ocak CUma günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 23.01.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
FırtınaMeteoroloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metris Kavşağı'ndaki trafik problemi sona erecek
Metris Kavşağı'ndaki trafik problemi sona erecek
Gülsüm Kabadayı’nın koruyucu annelik yaptığı Umut yaşamını yitirdi
Gülsüm Kabadayı’nın koruyucu annelik yaptığı Umut yaşamını yitirdi
Engelli genç akülü aracına güneş paneli taktırdı
Engelli genç akülü aracına güneş paneli taktırdı
Asker ailelerine her ay 345 TL yardım yapılıyor
Asker ailelerine her ay 345 TL yardım yapılıyor
Hristo Stoichkov Naim Süleymanoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Hristo Stoichkov Naim Süleymanoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Ardahan'da soğuk hava bina kilitlerini dondurdu
Ardahan'da soğuk hava bina kilitlerini dondurdu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim