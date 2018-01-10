Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri başvuruları için son tarih 31 Ocak 2018

TGC Başarı Ödülleri, 1959 yılından beri basın, televizyon, radyo ve internet gazeteciliği ana başlıkları altında eserlere veriliyor. Ana dal ya da bağlı dallarda yalnızca tek ödül veriliyor.

Başarı Ödülleri kapsamında bir gazeteci veya yayın organına bir yıllık çalışması dikkate alınarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarından Nezih Demirkent adına konulan Özel Ödül verilecek.

GAZETE, RADYO, TELEVİZYON, İNTERNET DALLARINDAKİ BAŞVURULAR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri ''Basın'' kategorisinde ''Haber (Siyasal, ekonomi, çevre, eğitim, sağlık, kültür-sanat-magazin, spor)'', ''Köşe yazısı'', ''Araştırma (Tek ya da seri)'', ''Röportaj-söyleşi'', “Sayfa düzeni (Birinci sayfa, iç sayfa)'', ''Karikatür (Seri-Bant dahil)'' ve ''Fotoğraf'' dallarında verilecek. ‘Televizyon'' kategorisinde ''Televizyon Haber'', ''Haber Programı'', “Haber Araştırma”, ''Belgesel'', ''Kültür-Sanat Programı'', ''Spor Programı'' ve ''Kamera Çalışması'' dallarında, ''Radyo'' kategorisinde ise ''Haber” ya da “Program'' dallarındaki başvurular ödüllendirilecek. İnternet Gazeteciliği kategorisinde verilecek ödüller ise ''İnternet Haber'', ''İnternet Röportaj'' ve ''İnternet Özgün Köşe Yazısı'' bölümlerinden oluşuyor.

Yönetmelik uyarınca seçici kurullar şu isimlerden oluştu:

GAZETECİLİK: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Vahap Munyar, Habertürk Gazetesi Genel Koordinatörü Ayşe Özek Karasu, Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bertan Ağanoğlu, Gazeteci İsmail Ballı, Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Necdet Doğan, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat.

RADYO TV: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, CNN Türk Muhabiri Göksel Göksu, Habertürk TV Haber Müdürü İhsan Yılmaz, TRT Muhabiri Dr. Engin Başçı, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Cankaya, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Esen, Gazeteci-Yazar Ümit Aslanbay.

İNTERNET: TGC Başkan Vekili Recep Yaşar, Gözlem Gazetesi İstanbul Temsilcisi Celal Toprak, Gazeteci Erol Önderoğlu, Sözcü İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, milliyet.com.tr Yayın Yönetmeni Bülent Ayanoğlu.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1.Ödüller, TGC üyelerine, Sarı Basın Kartı taşıyan gazetecilere ve bir yayın organında ilgili yasaya göre düzenlenmiş sözleşme hükümleriyle çalıştıklarını, sözleşmelerinin sürdüğünü yayın organı yetkilisinin onayı ile belgeleyen Sarı Basın Kartı taşımayan gazetecilere açıktır.

2.Adaylar, bir başka basın kuruluşu tarafından ödüllendirilmiş eserleri ile yarışmaya katılamazlar.

Her aday, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerine bir dalda ve bir eserle katılabilir ya da önerilebilir. Eserlerin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun olması gerekir. Kendi eserini öneren aday, bir ekip içinde de görev yapmışsa ekip dışı tutulur. Ekip çalışmaları için başvurularda ekibin tüm elemanlarının başvuruyu imzalamaları gerekmektedir. Ödüllere adaylık kişisel başvuruyla, çalıştığı kuruluş ve kurumun yayın sorumlularınca ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim, Denetim, Onur ve Balotaj Kurulu üyelerinin önerisiyle gerçekleşir. Seçici Kurul üyeleri yarışma için öneride bulunamaz. Yönetmeliğe uygun olmayan başvurular ise değerlendirmeye alınmaz.

NASIL BAŞVURULUYOR?

1.Başvuru dosyasında adayların adlarını, soyadlarını, özgeçmişlerini, iki adet fotoğraflarını ve gazetecilik çalışmalarını anlatan sekiz (8) adet bilgi yazısı bulunmalıdır.

Adaylar, eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans bülteni, TV ve radyo ile yayın tarihi, eserin başlığı, katıldığı dal ile ilgili bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadırlar. Gazetecilik için başvuruya konu olan eser biri asıl, yedisi fotokopi toplam sekiz (8) adet olmalıdır. Ayrıca çalışmanın yayınlandığı sayfanın taranmış halinin 1 adet usb ya da cd’ye yüklenerek gönderilmesi gereklidir. Radyo için başvuruya konu olan eser sekiz (8) adet çoğaltılmalıdır. Başvuru sekiz (8) adet USB Flash Bellek veya CD olarak yapılmalıdır. Başvuruya yapımın içeriğinin yer aldığı sekiz (8) adet içeriğin yer aldığı metnin eklenmesi zorunludur. Televizyon için sekiz (8) adet USB Flash Bellek’e (video dosyaları MP4 uzantılı, (h264 codec), video bitrate değeri en az 5000 olmalı) veya DVD’ye kaydedilmiş görüntü ulaştırmalıdır. Başvuruya yapıma esas sekiz (8) adet içerik metninin eklenmesi zorunludur. İnternet Haber, İnternet röportaj ve İnternet Özgün Köşe Yazısı dalındaki başvuruların sekiz (6) adet USB Flash bellek olarak ulaştırılması gereklidir. Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan yapıtlardan Seçici Kurul sorumlu değildir. Başvuruda adayın,varsa sarı basınkartı numarası ve düzenlenme tarihi belirtilmelidir. Basın Kartı taşımayanlar için ilgili yasaya göre çalıştığını belgeleyen yayın organı yetkilisinin yazısı gereklidir. Bu koşulları yerine getirmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

Ödüle aday eserlerin en geç 31 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği’ne (Türkocağı Cad. No:1 Cağaloğlu İstanbul) iletilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgi TGC merkezinden, 0212-513 83 00 numaralı telefondan ve ''www.tgc.org.tr'' internet adresinden alınabilir.