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Tunceli'de 242 köy yolu kapandı

Tunceli’de geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 242 köy yolu ulaşıma kapandı.

18 Ocak 2018 Perşembe 12:55
Tunceli'de 242 köy yolu kapandı

Metoroloji’nin önceden uyardığı kar yağışı Tunceli genelinde etkili oldu. Daha önce ilçelerde etkili olan kar yağışı, bu yıl ilk defa kent merkezine de yağdı. Kent merkezindeki yolların kapanmaması için Belediyeye ait ekipler geceden itibaren çalışma yaparak, ana arterlerin açık kalmasını sağladı. Öte yandan merkez ve ilçelere bağlı 242 köy yolu ise kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi tarafından önceden hazır edilen karla mücadele ekipleri ise köy yollarının açılması için çalışmalara başladı.

Tunceli-Elazığ arası yolcu taşımacılığı yapan şoförlerden Emirali Ak, uzun süredir beklenen karın nihayet yağdığını aktardı. Yoldan geldiğini belirten Ak, "Tunceli-Pertek-Elazığ arası çalışıyorum. Yollarda şuanda kar yağışı etkili. Karayolları yol temizleme çalışmalarını yapıyor. Zaman zaman aksaklıklar yaşanmakta ama çok ciddi sıkıntılar görülmüyor” dedi.

Son Güncelleme: 18.01.2018 13:27
Anahtar Kelimeler:
TunceliKöy YoluUlaşıma Kapalı
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