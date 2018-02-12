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Tunca Nehri su debisi taşkın seviyesine yükseldi

Trakya Bölgesi’nde ve Balkanlar’da yaşanan şiddetli yağışların ardından Tunca Nehri su debisi, ‘taşkın’ seviyesine yükseldi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:17
Tunca Nehri su debisi taşkın seviyesine yükseldi

Edirne’de Tunca Nehri’nde yaşanan su debisi artışının ardından tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı’nın bazı bölgeleri sular altında kaldı. Tunca Nehri, nehir yatağından bazı bölümlerde taşkın göstererek, ekili tarım arazilerini suyla kapladı.

Edirne’nin Saraçhane Semti’nde yaşayan bazı vatandaşlar, Tunca Nehri’nin sabah saatlerinden itibaren artış göstererek, Fatih ve Kanuni Köprüleri’nin gözlerinin neredeyse kapanma seviyesine geldiğini söyledi.

Öte yandan, Değirmenyeni Köyü’nde bulunan nehir debisi ölçüm istasyonundaki verilere göre, saat 12.00 itibariyle Tunca Nehri su debisi 113 metreküp/saniye olarak ölçüldüğü bildirildi.

Son Güncelleme: 12.02.2018 15:47
Anahtar Kelimeler:
Tunca NehriTrakya BölgesiBalkanlarEdirne
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