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Tunca Nehri'nde sular duruldu

Son bir haftadır nehir debisi riskli seviyelere ulaşan Tunca’da sular duruldu. 130 metreküp/saniyelere ulaşan su debisi bu sabah itibariyle 77 metreküp/saniyeye düştü.

19 Şubat 2018 Pazartesi 15:31
Tunca Nehri'nde sular duruldu

Tunca Nehri’nde yaşanan su debisi artışı nedeniyle Edirne’de bulunan tarihi Fatih ve Kanuni taş köprülerinin gözleri neredeyse kapanma noktasına ulaşmış, Er Meydanı Sarayiçi alanında da bazı caddelere güvenlik şeridi çekilmişti.

Değirmenyeni köyünde bulunan nehir debisi ölçüm istasyonundaki verilere göre, önceki gün 130 metreküp/sanayilere ulaşan su debisinin, bu sabah saat 08.00 itibariyle 77 metreküp/saniye olarak ölçüldüğü bildirildi. Öte yandan, Tunca Nehri’nde su debisi düşüşü yaşanması ile beraber nehir normal nehir yatağına döndü.

Son Güncelleme: 19.02.2018 15:57
Anahtar Kelimeler:
Tunca Nehri
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