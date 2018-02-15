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Tuna Huş son yolculuğuna uğurlandı

Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş son yolculuğuna uğurlandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:07
Tuna Huş son yolculuğuna uğurlandı

Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş için Üsküdar Kuruçeşme Selami Ali Fahrettin Tivnikli Camii’nde cenaze töreni düzenlendi Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve ünlü spikerin çok sayıda seveni katıldı. Efsane spikerin eşi Berrin Huş ve kızı Zeynep Huş taziyeleri kabul etti. Bakan Kurtulmuş da huş ailesine başsağlığı diledi.

Efsane spiker Huş için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından Huş’un naaşı cenaze aracına taşındı. Huş’un tabutuna Bakan Kurtulmuş da omuz verdi. Efsane spikerin naaşı defnedilmek üzere Karacaahmet mezarlığına götürüldü.

Efsane spikerin eşi Berrin Huş, “Artık diyecek bir lafımız yok. Son nokta. Tuna’yı uğurluyoruz bugün ama hep kalbimizde olacak. O bizim meleğimizdi. Gittiği yerde huzur içinde yatsın” dedi.

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