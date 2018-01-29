Trafikteki sürücülere açık hava konseri verdiler

Gaziantep şehir merkezinde Gazi Muhtar Paşa caddesi üzerinde seyir eden kamyonet kasasındaki gençler vatandaşın cep telefonu ile kaydettiğini görünce ellerindeki çalgı aletleri ile birlikte mini bir konser verdi. Son dönemlerdeki popüler şarkılardan olan ’Erik Dalı’nı keman ve darbuka eşliğinde çalan gençler, trafikte sürücülere de keyifli anlar yaşattı.

Konseri MOBESE kameraları bitirdi

Yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra MOBESE kameralarını fark eden darbukacı, "Abi kamera var, sonra çalayım” diyerek arkadaşlarını da ikaz etti. Konseri bitiren gençler, kamyonet kasasında tehlikeli yolculuklarına devam etti.

Keyifli anlar yaşatan çalgıcılar daha sonra Kalealtı mevkine doğru seyir etti.