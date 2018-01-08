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Torunları için yaptığı maket araçları şimdi yurt dışına satıyor

Aydın’da yaşayan 64 yaşındaki İsmail Erzurumluoğlu, hobi olarak başladığı maket araç yapım işini yoğun talep üzerine büyüterek yurt içine ve yurt dışına satış yapar haline geldi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:00
Torunları için yaptığı maket araçları şimdi yurt dışına satıyor

Torunlarına hatıra bırakmak için bu işe koyulduğunu ve ilk maket aracını 1974 yılında askere gitmeden önce yaptığını ve hala o aracın atölyesindeki galeride bulunduğunu kaydeden Erzurumluoğlu, “İlk maketimi 1974 senesinde askere gitmeden önce yaptım. Bu maket şu anda 43-44 yıllık bir maziye sahip. Aradan 30 sene geçtikten sonra yaşlanınca dedim ki torunlarıma bir hatıra bırakayım. 60 yaşından sonra bu işe koyuldum. Üretim safhasında bir maketi yapmaya kalktığımda, bir ila bir buçuk aylık bir zaman harcıyorum. Aynı üründen 10 tane, 20 tane, 50 tane olduğu zaman süre daha da azalıyor ve seri üretime geçiyoruz. Sabah erkenden geliyorum, akşama kadar yemek yemesem dahi bunlarla karnım doyuyor benim. Bunlar benim için bir sağlık, bunlar benim bir ilacım. İleride torunlarıma bırakacağım veya ‘bunu dedem yaptı’ desinler bunun için çalışıyorum" dedi.

“YURT DIŞINDAN DA TALEPLER GELİYOR”

Yurt dışından da kendilerine talepler geldiğini ifade eden Erzurumluoğlu, “Bazen müşteriler kendileri gelip buradan beğenip bizden alıyorlar, götürüyorlar. Bazı müzeleri oluşturuyoruz. Özel şirketlerin müzesini oluşturuyoruz. Kamu kurumlarında müzeler oluyor, onları oluşturuyoruz. Birileri birilerine hediye amaçlı alıyorlar. Onun haricinde fabrikalar, üreticiler kendi modellerinin projelerini bize veriyorlar. Bu projelerden 50-100 adet istiyorlar, onlar da müşterilerine hediye mahiyetinde veriyorlar, bu tür çalışmalara da başladık” diye konuştu.

4,5 YILDA 1200 MAKET ÜRETTİ

Oğlunun ve torunlarının bu işi devam ettirmesi halinde mutlu olacağını belirten Erzurumluoğlu “1974 yılında ilk maketimi ürettiğimde ve 1980-1983 yılları arasında amatörce hobi olarak en fazla beş adet maket araç ürettim. 2013 yılına geldiğimde yapmış olduğum meslekten emekliye ayrılıp bu işi yapmak istedim. 2013 yılından bugüne kadar dört, dört buçuk yıllık bir dönemde 1200 adet maket ürettim” şeklinde konuştu.

Maket araç yapımının yorucu ve emek isteyen bir iş olduğunu belirten Erzurumluoğlu, şöyle konuştu: “Günlük 17-18 saat çalıştığım ve mesai yaptığım günler oluyor. Her ne kadar yorucu bir iş olsa da aracı bitirip de fotoğrafladığım zaman bana çok büyük bir zevk veriyor. Onu bitirip de galeriye koymak veyahut da sosyal medyada paylaşmak benim için büyük bir zevk.”

Son Güncelleme: 08.01.2018 16:20
Anahtar Kelimeler:
İsmail ErzurumluoğluMaket Araç YapımıAydın
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