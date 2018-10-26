Toprak Turizm ilk Umre grubunu kutsal topraklara uğurladı

2018-2019 Umre sezonunun açılmasının ardından umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 140 kişilik umre grubu Toprak Turizm tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uğurlandı.

2018-2019 dönemi için Umre tur programlarını açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ücretleri Suudi Arabistan Riyali’ne endekslemesi, bu ücretlere Türk Lirası bazında farklı tur kategorilerinde yüzde 50 ila 60 zam olarak yansıdı. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan ile yaşanan siyasi krizler ve döviz kurundaki yükselmenin umre sektöründe %60'a varan bir daralmaya yol açtığı belirtiliyor.

Yaşanan bu gelişmelere rağmen umre ziyareti taleplerinin sürdüğünü belirten Toprak Turizm Satış Pazarlama Direktörü Cihat Toprak, “2018-2019 Umre sezonunun İlk umre grubunu göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul, Sakarya, Bursa ve İzmit'ten umre ziyaretini gerçekleştirecek 140 kişilik grup 23 Ekim’de Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçak ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Döviz kurunun yükselmesi ve Suudi Arabistan ile yaşanan siyasi krizlerin etkisiyle umre sektöründe %60’a varan daralma olsa da umre ziyareti ile ilgili firmamıza olan talepte çok fazla düşme olmaması bizi sevindirdi. Umre ziyaretlerinin huzur içerisinde yerine getirebilmesi için profesyonel ekibimiz ve rehber hocalarla ile hizmet vererek kalite ve güvenden ödün vermeden,tecrübe ile vatandaşlarımızın umre ibadetlerini gönül rahatlığı ile yapmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.