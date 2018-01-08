Telefonla oynamayan şoför aranıyor

Bolu’da, Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağı, şoförlerin seyir halindeyken cep telefonlarıyla oynamalarına gelen şikayetler üzerine yeni alacağı şoförler için durağın camına ‘telefonla oynamayan şoför alınacaktır’ şeklinde uyarı afişi aştı.

İş başvurusu için gelen şoförlerin önce camın üzerindeki uyarıyı gördüklerini ve cep telefonu ile oynamayacaklarını söylediklerini belirten 25 yıllık taksi şoförü Sıtkı Er, “insanların can güvenliği ve kazaya sebebiyet vermemek için müşterilerimizin şikayeti üzerine bu yazıyı yazmak zorunda kaldık. İş başvurusu için gelenlere, ‘eğer cep telefonu ile konuşmayacaksan gel buyur’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Durağa astıkları ilanı önce kendilerinin uyguladıklarını ifade eden taksi şoförü 26 yaşındaki Oğuz Altındaş, “bu uygulamadan hem biz hem de müşterimiz çok memnun kaldı. Müşterimizi indirdikten sonra cep telefonumuza gelen mesajımızı kontrol ediyoruz ve müşterimizi aldığımızda kesinlikkle cep telefonumuzla ilgilenmiyoruz” dedi.