Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 14°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117033
ALTIN
159.014
DOLAR
3.7492
STERLİN
5.0741
EURO
4.4885
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

Telefonla oynamayan şoför aranıyor

Bolu’da bir taksi durağı, "telefonla oynamayan şoför" arıyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:22
Telefonla oynamayan şoför aranıyor

Bolu’da, Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağı, şoförlerin seyir halindeyken cep telefonlarıyla oynamalarına gelen şikayetler üzerine yeni alacağı şoförler için durağın camına ‘telefonla oynamayan şoför alınacaktır’ şeklinde uyarı afişi aştı.

İş başvurusu için gelen şoförlerin önce camın üzerindeki uyarıyı gördüklerini ve cep telefonu ile oynamayacaklarını söylediklerini belirten 25 yıllık taksi şoförü Sıtkı Er, “insanların can güvenliği ve kazaya sebebiyet vermemek için müşterilerimizin şikayeti üzerine bu yazıyı yazmak zorunda kaldık. İş başvurusu için gelenlere, ‘eğer cep telefonu ile konuşmayacaksan gel buyur’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Durağa astıkları ilanı önce kendilerinin uyguladıklarını ifade eden taksi şoförü 26 yaşındaki Oğuz Altındaş, “bu uygulamadan hem biz hem de müşterimiz çok memnun kaldı. Müşterimizi indirdikten sonra cep telefonumuza gelen mesajımızı kontrol ediyoruz ve müşterimizi aldığımızda kesinlikkle cep telefonumuzla ilgilenmiyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 08.01.2018 16:20
Anahtar Kelimeler:
Telefonla Oynamayan şoför IlanıBoluTaksi DurağıTaksici AranıyorTaksici Arayanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunus Emre türbesinin ve çevresinin bakımsızlığı tepki topladı
Yunus Emre türbesinin ve çevresinin bakımsızlığı tepki topladı
Torunları için yaptığı maket araçları şimdi yurt dışına satıyor
Torunları için yaptığı maket araçları şimdi yurt dışına satıyor
300’ün üzerinde avcıya ceza kesildi
300’ün üzerinde avcıya ceza kesildi
Aydın Boysan kimdir, neler yapmıştır?
Aydın Boysan kimdir, neler yapmıştır?
Piyango talihlisi olduğu iddia edilen kurye, kameralara takıldı
Piyango talihlisi olduğu iddia edilen kurye, kameralara takıldı
Bu fırında şehit yakınları ve gazilere ekmek ücretsiz
Bu fırında şehit yakınları ve gazilere ekmek ücretsiz
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim