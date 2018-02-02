Telef olan koyunlar Oltu Çayı’na atılmış

Oltu Karabekir Mahallesi Yeşil Vadi Köprüsü’nden Oltu Çayı’na atılan telef olan 5 koyunu gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler telef olan koyunları Oltu Çayı’ndan çıkarmak için büyük uğraşlar verdi. Oltu Belediyesine ait iki kepçe arızalanınca üçüncü kepçe gelerek koyunları dereden çıkardı. Oltu Çayı etrafında yapılan istinat duvarında iniş bölümü olmayınca ekipler çaya itfaiye merdiveni ile inmek zorunda kaldı.

Polis ekipleri, C.A isimli şahsın Iğdır’dan aldığı koyunları getirirken yolda telef olan koyunları köprüden aşağı attığını belirledi. Şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemin ardından mahkemeye sevk edildi. Telef olan koyunları Oltu Belediyesi ekipleri çaydan çıkartarak şehir dışına götürdü.