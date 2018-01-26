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Tekirdağ’da deniz 15 metre çekildi

Marmara Denizi Tekirdağ’da yaklaşık 15 metre çekildi. Vatandaşlar, yılda 3-4 kez bu durumla karşılaştıklarını söyledi.

26 Ocak 2018 Cuma 15:01
Tekirdağ’da deniz 15 metre çekildi

Tekirdağ’ın Maramaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Denizde küçük adacıklar oluşurken vatandaşlar her yıl böyle durumların meydana geldiğini ve denizde bu tarihlerde gelgit olaylarının olduğunu ifade etti. Denizin çekilmesi ile birlikte balıkçı tekneleri de karaya oturdu.

43 yıldır balıkçılık yapan Gürsel Özman, "Her sene bu zamanlar gelgit olayı oluyor. Ondan her sene sular böyle oluyor bu aylarda. Devamlı oluyor kışın bu aylarda bu sular. En fazla iki gün üç gün oluyor bilemedin bir hafta içinde sular yine yerine geliyor. Fazla suyumuz kesildiği için mecbur kayıklar da hepsi karada" dedi.

"GELEN İNSANLAR DA ŞAŞIRIYORLAR DURUMU GÖRÜNCE"

Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Ozan Deniz, olayı gören insanların şaşırdığını ifade ederek, "Bir sene içerisinde 3-4 kez tanık oluyoruz biz bu olaya. Bunun sebeplerinden en önemlisi ayın konumuna göre gel git oluşumu ve buna ek olarak poyraz estiğinde kuzey doğudan esen rüzgarın şiddetlendiğinde ikisinin birlikte gösterdiği etki. Yani tek başına gel git olayında belki 5-6 metre çekilecekken, poyrazda 4-5 metre etki gösterecekken ikisi birlikte 15 metreye kadar denizde geri çekilme yaratıyor ve gelen insanlar da şaşırıyorlar durumu görünce. Tabi biz buranın çalışanları ve yaşayanları olarak alışığız ama turizm burada çok yoğun" dedi.

"BUNU DEPREM GİBİ BİR KONU İLE İLİŞKİLENDİREMEYİZ"

Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Ozan, olayın deprem ile bir ilişkisi olmadığını belirterek, "3 civarı meydana geliyor özellikle sonbahar kış ve ilkbaharda çok oluyor. Yazın da daha seyrek oluyor o da rüzgarın yönüne bağlı olarak. Yaklaşık rüzgarın poyraz şeklinde devam ettiği sürece bu devam ediyor daha sonra lodosa döndüğü zaman rüzgar tekrar su yerine geliyor, normal görüntü gerçekleşmiş oluyor. 4-5 gün sürüyor. Bunu deprem gibi bir konu ile ilişkilendiremeyiz. Çünkü zaten sık sık olan bir şey. Yani böyle bir şey olduktan sonra bir deprem oldu mu biz öyle bir şeye tanık olmadık. Marmara kıyılarında daha net oluşuyor ama Saroz Körfezi gibi sığ olan yani çekilimin fark edilebileceği yerlerde daha görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 26.01.2018 15:22
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Tekirdağda Deniz çekildiDeniz çekilmesiMarmara Denizi
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