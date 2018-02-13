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Tavuk üzerinde 1 yazan yumurta yumurtladı

Mersin’in Silifke ilçesinde ikamet eden Ayşe Civelek’in beslediği tavuklardan biri üzerinde ’1’ yazan yumurta yumurtladı.

13 Şubat 2018 Salı 10:14
Tavuk üzerinde 1 yazan yumurta yumurtladı

25 yıldır yumurta satan Ayşe Civelek, bahçesinde beslediği tavuktan üzerinde ’1’ yazan yumurta elde etti. Sabah saatlerinde kümesten yumurta almaya giden Civelek üzerinde ’1’ yazan yumurtayı görünce hayretler içerisinde kaldı.

Geçimini yumurta satarak elde ettiğini belirten Ayşe Civelek, “25 yıldır tavuk işleri ile uğraşıyorum. Tavuk alırım ve satarım. Çoğunlukla yumurta satarak geçimimi sağlıyorum. 25 yıldır ilk defa böyle bir şey gördüm. 1 numaralı yumurta görenleri hayrete düşürüyor. Yumurtanın normal fiyatı 1 lira ancak bu yumurtanın üzerinde 1 yazdığı için bin liradan satacağım. Bin lirayı getiren üzerinde 1 lira yazan yumurtayı götürür” dedi.

Son Güncelleme: 13.02.2018 10:45
Anahtar Kelimeler:
MersinSilifkeAyşe Civelek1 Yazan Yumurta
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