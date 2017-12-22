Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Tahir Akgün son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün ağabeyi ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın kayınpederi Tahir Akgün son yolculuğuna uğurlandı.

22 Aralık 2017 Cuma 15:38
Tahir Akgün son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün’ün babası, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün de ağabeyi olan 70 yaşındaki Tahir Akgün dün hayatını kaybetmişti. Akgün’ün cenazesi bugün Büyükçekmece Kuba Cami’nde Cuma Namazı’nı müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, geçtiğimiz günlerde ağabeyini kaybeden, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Hasan Yılmaz, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, işadamı Abdurrahim Albayrak’ın yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı. Başkan Hasan Akgün ve yeğeni Filiz Akgün, cenazede taziyeleri kabul etti. Geçtiğimiz Mayıs ayında eşi İbrahim Erkal’ı da kaybeden Filiz Akgün’ün babası Tahir Akgün’ü son yolculuğuna uğurlarken üzgün olduğu görüldü. Kılınan cenaze namazı sonrasında, Akgün’ün tabutu, Başkan Akgün ve yakınları tarafından toprağa verilmek omuzlandı.

Son Güncelleme: 22.12.2017 16:06
Anahtar Kelimeler:
Ibrahim ErkalBüyükçekmeceHasan AkgünİstanbulTahir AkgünTahir Akgün KimdirTahir Akgül Nereli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bastığı fotoğrafları müşterilerine drone ile gönderiyor
Bastığı fotoğrafları müşterilerine drone ile gönderiyor
Köpeğin dolmuşa binme çabası
Köpeğin dolmuşa binme çabası
Kılıçla hutbe geleneği Edirne’de 6 asırdır yaşatılıyor
Kılıçla hutbe geleneği Edirne’de 6 asırdır yaşatılıyor
Ayak ile zeytinyağı sıkma geleneğini sürdürüyorlar
Ayak ile zeytinyağı sıkma geleneğini sürdürüyorlar
Dikkat! Soğuk hava ve yağmur geliyor
Dikkat! Soğuk hava ve yağmur geliyor
Toz bulutu İskenderun’da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Toz bulutu İskenderun’da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim