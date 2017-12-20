Sürücüsüz metro yoğun ilgi gördü

Sürücüsüz hizmet veren ve toplu ulaşımda önemli bir hat olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabı, 15 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük 65 bin yolcu kapasiteli olacağı belirtilen hat, hizmete açıldıktan sonra vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Üsküdar-Yamanevler hattında ilk gün 33 bin 395, 16 Aralık'ta 103 bin 194, 17 Aralık'ta 68 bin 641, 18 Aralık'ta ise 87 bin 114 kişi yolculuk yaptı. Böylece 10 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyondan oluşan metro ile 4 günde toplam 292 bin 344 yolcunun ulaşımı sağlandı.