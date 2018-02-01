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’Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması’ ilgi çekti

Dünyanın birçok şehrinden izlenen ’Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması’ görsel şölen oluşturdu.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:10
’Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması’ ilgi çekti

Dünyanın birçok şehrinde milyonlarca kişi ’Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması’ şölenini izledi. Birçok ülkeden izlenebilen tutulmanın fotoğrafları ise hayranlık uyandırdı. Dünyanın farklı noktalarında milyonlarca kişi 2037 yılına kadar yaşanmayacak doğa olayını izlemek için günlerce bekledi. Dakikalarca bu ana şahit olan binlerce kişi, nadir görülen doğa olayını ölümsüzleştirdi.

Tam Ay tutulması, ayın renginin tutulması esnasında kırmızıya dönmesinden dolayı ’Kanlı Ay’ olarak adlandırılıyor. Yaşanan bu olayın diğer Ay tutulmalarından ayıran önemli bir özellik ise yükselen Ay’ın aynı zamanda bir ayda ikinci defa tam dolunay olarak gözüktüğü için Mavi Ay ve dünyaya yakınlığı sebebi ile Süper Ay olması. Normal zamanlardan yüzde 7 daha büyük ve yüzde 14 daha parlak olarak gözüken Ay, Dünya’nın Güneş’le Ay’ın arasına girmesi ile tamamen tutuldu. Tutulma dünyanın bir çok şehrinden milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Son Güncelleme: 01.02.2018 11:25
Anahtar Kelimeler:
Süper Kanlı Mavi Ay’Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması’
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