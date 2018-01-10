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Sultan Abdülhamid Han’ın ağacı projeyi değiştirdi

İspanya Kralı tarafından Sultan II. Abdülhamid’e hediye edilen 6 mantar meşesi fidanından birinin dikili olduğu İzmir Torbalı’da, tarihi ağaç için yaya alt geçidi projesinde değişiklik yapıldı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:33
Sultan Abdülhamid Han’ın ağacı projeyi değiştirdi

İzmir’de Torbalı Belediyesi tarafından yapımına karar verilen 5 yaya alt geçidinden birinin inşa edileceği projede, bir ağaç nedeniyle değişiklik yapıldı. Ağacın, 1879 yılında İspanya Kralı tarafından Sultan ikinci Abdülhamid’e hediye edilen 6 mantar meşesi fidanından biri olduğu belirtildi. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, alt geçit projesindeki değişikliğe onay verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bilindiği gibi İzmir Banliyö (İZBAN) hattı ilçemize çok büyük değer kattı. Bununla birlikte ilçemizi ulaşım anlamında ikiye böldü. Bu bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak ve vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla 5 farklı noktaya 5 ayrı yaya alt geçidi yapma kararı aldık. Yaya geçitlerinden ilkini geçtiğimiz yıl hizmete açmıştık. Kaymakamlık ile PTT binasının bulunduğu bölgede tescilli, aynı zamanda tarihe tanıklık etmiş ve diplomatik anlamda da bir misyonu olan mantar meşesi ağacının zarar görmemesi için alt geçit projesinde değişikliğe gittik. Torbalı’da son 4 yılda yeşil alan miktarını ikiye katladık. Bir ağacın bizim için önemi çok büyüktür."

MANTAR MEŞE AĞACININ TARİHE GEÇEN HİKAYESİ

İspanya Kralı İkinci Alfonso, 1879 yılında Osmanlı Padişahı Sultan ikinci Abdülhamid’e 6 adet mantar meşesi fidanını hediye olarak gönderdi. Kimi tarihçiler bunu kral ile padişah arasında özel bir mesaj içerdiğine vurgu yapıyor. Fidanlardan biri Sultan Abdülhamid Han’ın çiftliklerinin bulunduğu Torbalı’ya getirildi ve bugün PTT binasının bulunduğu bahçeye dikildi. Tescilli mantar ağacından elde edilen tohumlarla 250 bin dolayında fidan üretiminin gerçekleşti. 139 yıl önce İspanya’dan hediye gönderilen mantar meşesi; kabuğunun hafifliği, soğuğa ve sıcağa dayanıklılığı, yanmaması gibi özellikleri nedeniyle birçok sektörde "stratejik ürün" olarak kullanılıyor. Mantar meşesi, özellikle astronotların kıyafetlerinde, kozmik odaların ses ve ısı yalıtımında, otomotiv motorlarındaki contanın yapımında kullanılıyor. İlaç ve gemi sanayisinde, şarap şişelerinin tıpalarında, köprü ayaklarında ve demir yollarında titreşim emici malzeme olarak değerlendiriliyor. Ortalama 250 yıl ömrü olan ağaçlardan, 9-10 yılda bir ağaç başına 70 kilo kabuk elde edilebiliyor.

Son Güncelleme: 10.01.2018 15:42
Anahtar Kelimeler:
Sultan Abdülhamid HanMantar MeşesiIzmir Torbalı
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