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Soyağacında verilen bilgileri görünce adeta şok oldular

E-Devlet soy ağacı sorgulama uygulamasında işlem yapan vatandaşlar, verilen bilgileri görünce adeta şok oldu.

15 Şubat 2018 Perşembe 14:49
Soyağacında verilen bilgileri görünce adeta şok oldular

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve e-Devlet üzerinden erişilen Alt Üst Soy Belgesi’ne göre 1844 yılında doğan bir vatandaş sağ olarak görülüyor. Bu durum ise vatandaşlar tarafından sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyada yayılan gönderinin ardından e-Devlet’e giren vatandaşlar, aynı sorunun kendilerinde de görüldüğünü yine sosyal medyadan paylaşarak duyurdu. 1800’lü yıllarda doğanın sağ olarak gösterilmesinin yanı sıra sistem üzerinde aynı yıllarda doğan kişilere soyadı verilmesi de dikkat çekti. Soyadı Kanunu ise 1934 yılında yürürlüğe girmişti.

Son Güncelleme: 15.02.2018 15:22
Anahtar Kelimeler:
SoyağacıE DevletSorgulama
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