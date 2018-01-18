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Sivas'ta milli yemeklerin tanıtımına yönelik çalışma

Sivas Belediyesi, fast fooda karşı milli yemeklerin tüketilmesi için, milli yemeklerin tanıtımına yönelik çalışma başlattı.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:11
Sivas'ta milli yemeklerin tanıtımına yönelik çalışma

Son yıllarda Türkiye’de yerleşen fast food kültürü ve beraberinde gençlerin Anadolu kültüründe yer alan yemeklerden uzaklaşması Sivas Belediyesini harekete geçirdi. Yerli uçak, yerli helikopter ve yerli otomobil çalışmalarının ardından Sivas Belediyesi de “Yerli ve milli yemek” sloganı ile yola çıkıp, milli yemeklerin tanıtımına yönelik çalışmalar başlattı. İlk olarak Belediyeye ait tesislerde Sivas mutfağına has, etli pide, pezik turşusu, pesküdan çorbası, katmer, hingel, içli köfte, Sivas köftesi ve Sivaslıların sabah kahvaltısında vazgeçilmezi olan kuzu kelle pişirilip müşterilere ikram edilmeye başlandı. Bunlara ek olarak Sivas Belediyesi tarafından Sivas’a özgü yemeklerin tanıtıldığı bir katalog bastırılıp dağıtımına başlanıldı.

"DAHA SAĞLIKLI DAHA LEZİZ"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, fast foodun beraberinde getirdiği obezite sorununa dikkat çekip, yerli ve milli yiyeceklerin daha sağlıklı ve leziz olduğunu belirterek, “Anadolu kültürü, yemekleri ile de ön planda olan bir kültürdür. Maalesef son zamanlarda birçok alanda olduğu gibi yiyecek kültürümüzde de batıya çok fazla bir özenti var. Ancak şunu görüyoruz, biz kendi özümüze ve kültürümüze döndüğümüzde çok daha sağlıklı ve leziz yemekler tüketiyoruz. Bugün batıda obezite çok büyük bir sorun halini almıştır. Bunun nedeni de fast food denilen sağlıksız yiyeceklerdir. Ülkemizde de bunun önüne geçebilmemiz için çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi yemek kültürümüze döndürmemiz lazım. Bizim yemeklerimizin daha sağlıklı ve leziz olduğunu anlatmamız lazım” dedi.

YERLİ VE MİLLİ YEMEK

Aydın açıklamasında, fast fooda karşı yerli ve milli yemek kampanyası başlattıklarını söyledi. Aydın, “Biz Sivas Belediyesi olarak Sivas mutfağına özgü yemek çeşitlerini bir katalogda topladık. Kendimize özgü yemek kültürümüzü bu katalog ile tanıtmaya çalışıyoruz. Her yemek ayrı bir zenginlik ve ayrı bir lezzet. Biz Sivas başta olmak üzere bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza özellikle milli yemeklerimizin, milli mutfağımızın vazgeçilmez olduğunu, sağlıklı olduğunu, insanları özellikle obeziteden koruduğunu ifade etmek için bu kitabı oluşturduk" dedi.

Son Güncelleme: 18.01.2018 10:32
Anahtar Kelimeler:
Sivas BelediyesiFast FoodMilli YemeklerYöresel Tatlar
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