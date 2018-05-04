SistemKoin’den Engelliler sporuna büyük destek!

Sistemsa Bilişim Teknolojileri A.Ş. bünyesinde hizmet veren SistemKoin’in, Bandırma’da bulunan merkezine sponsorluk görüşmeleri için ziyarette bulunan 1453 Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemal ÖZÇELİK ile Sistemsa Bil.Tek.A.Ş. sahibi Tolgahan ÇOLPAN arasında bir görüşme gerçekleşmiştir. Yaklaşan Engelliler Haftası ile ilgili ortak bir çalışma yapılabileceği, Engelliler Haftası (10 - 16 Mayıs 2018) süresi boyunca sistemkoin.com sitesi üzerinden yapılan tüm kripto para işlemlerinden elde edeceği komisyon ücretlerinin tamamının 1453 Engelliler Spor Kulübüne bağış olarak gönderileceği konusunda mutabık kalındı.

1453 Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemal ÖZÇELİK, Sistemsa sahibi Tolgahan ÇOLPAN ile yaptıkları çalışma neticesinde 2018 – 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Liginde yer alacak olan Kulübün özellikle deplasman masrafları ve kişiye özel olarak yapılan, fiyatı 25.000,00 TL olan tekerlekli sandalyelerin alımlarında bir nefes alacağını belirtti.

ÖZÇELİK, ayrıca Sistemkoin ile 2018 – 2019 sezonu için forma sırt sponsorluğu görüşmelerinin devam ettiğini, sponsorluk konusunda şirket sahibi Tolgahan ÇOLPAN’ın da istekli olduğunu belirtti.

Tolgahan ÇOLPAN ise; Her zaman Engelli Sporlarının destekçisi olacaklarını, 10-16 Mayıs Engeliler haftasındaki çalışmaların sadece bir başlangıç olduğunu, henüz yeni bir şirket olmalarına rağmen sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.