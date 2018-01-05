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Simit satıcılığından milyonerliğe uzanan başarı öyküsü

Bursa’da simit satarak iş hayatına atılan adam, bugün bütün Türkiye’ye kendi imal etiği iç çamaşırı ve trikoları satıyor.

05 Ocak 2018 Cuma 09:51
Simit satıcılığından milyonerliğe uzanan başarı öyküsü

Bulgaristan’dan 1951 yılında Türkiye’ye göç eden Hasan Durmaz (75), gelir gelmez iş hayatına atıldı. 7 yaşında simit satarak aile bütçesine katkı sağlayan Durmaz, 11 yaşında Bursa Kapalıçarşı’da işportacı olarak çorap, kazak ve konfeksiyon ürünleri satmaya başladı. 18 yaşına girdiğinde ilk dükkanını çarşıda açan Durmaz, 30 yaşına kadar buradaki dükkanda perakende konfeksiyon ürünleri satışı yaptı. 30 yaşında gömlek imalatına da başlayan Durmaz, 50 yaşına geldiğinde işinde zirveye ulaştı.

Durmaz, Türkiye’deki birçok vilayete kendi imalatı iç çamaşırı, kazak, hırka, yelek ve konfeksiyon ürünleri satmaya başladı. Bugün yanında onlarca eleman çalıştıran Durmaz, 3 bin 500 çeşit ürün imal ederek milyonlarca liralık ürün satıyor.

Başarı hikayesini çok çalışmaya ve müşterilere karşı güler yüzlü olmaya bağlayan Hasan Durmaz, "Bulgaristan’dan Bursa’ya göçmen olarak geldik. Bursa’ya ilk geldiğim günden itibaren simit satmaya başladım. 3 sene sokaklarda simit sattım. Sonra işportacı olarak çarşıda tekstil ürünleri satmaya başladım. 18 yaşında kapalı çarşıda ilk dükkanımızı açtık. 30 yaşına kadar konfeksiyon ürünleri sattım. 30 yaşında gömlek imalatına başladım, böylece imalatçılığa başlamış oldum. 1995 yılında 50 yaşındayken işlerim zirve noktasına ulaştı. Bugün 3 bin 500 çeşit iç çamaşırı, triko, hırka, kazak, eşofman, çorap ve konfeksiyon ürünleri imal ederek Türkiye’nin birçok vilayetine satıyoruz. Başarımı çok çalışmaya, dürüstlüğe ve güler yüzlü olmaya borçluyum. Biri kız, diğeri erkek iki çocuğum var. Onlara da bu işi öğrettim" dedi.

Son Güncelleme: 05.01.2018 10:15
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan GöçmeniBursaHasan Durmaz
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