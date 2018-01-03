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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babasından duygulandıran mektup

Kayseri’de, Adnan Menderes İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerine, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yaparken PKK’lı teröristlerce kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz’dan gelen mektup duygulandırdı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:01
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babasından duygulandıran mektup

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Adnan Menderes İlkokulu’nda görevli sınıf öğretmeni Rafet Ural, geçtiğimiz Öğretmenler Günü’nde kendi kaleme aldığı şiiri ile birlikte öğrencilerinin çizdiği resimleri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yaparken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz’a gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde okula gelen postacının bıraktığı mektubu açan öğretmen Rafet Ural ve öğrencileri büyük sevinç yaşadı. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz’dan gelen mektubu okuyan Ural, çok mutlu olduklarını söyledi.

15 yıllık sınıf öğretmeni Rafet Ural, “Geçtiğimiz ay Öğretmenler Günü’nde, şehit olan Necmettin Yılmaz öğretmenimiz için bir şiir kaleme almıştım. Aynı zamanda öğrencilerimle beraber 24 Kasım’da şehit öğretmenimiz için bir köşe oluşturduk. Ben kendi yazdığım şiirler beraber öğrencilerimin de yapmış olduğu resimleri şehit öğretmenimizin baba evine göndermiştim. Şehit öğretmenimizin babası Hamit Yılmaz bu yazdığımız mektuba karşı bir mektupla bize cevap gönderdi. Kendisinin televizyondan izlediğim o vakur duruşunu, Hamit Yılmaz beyin bu mektubunda da yine gördüm. Mektubuna ‘Onurlu milletin, değerli evlatları’ diye başlamış. Başta tüm öğretmen camiasına olmak üzere öğrencilerimize böyle hayırlı bir evlat kazandıran babanın, sıcak ve samimi duygularını mektubunda da bir kez daha dile getirmiş. Aynı zamanda şehidimizin babasının tük Kayseri’ye selamları var. Mektubunda özellikle bunu belirtiyor. Mektubunda ‘Bir evladımızı şehit olarak toprağa verdik ama birçok öğrenci ve öğretmen kazandık’ diyor” ifadelerini kullandı.

Ural, “Meslek hayatımda aldığım en kıymetli ve en değerli mektup oldu. Çok duygulandım. Mektup geldiğinde öğretmenler odasındaydım. Okulumuzdaki arkadaşlarımızda bu etkinliği daha öncesinden biliyordu. Mektubu da ısrarla okumamı istediler. Bende mektubu gözlerim dola dola okudum. Biz bu vatanı, kendi kanıyla sulamış değerli vatan evlatlarına borçluyuz. Bunun farkında ve bilincindeyiz” diye konuştu.

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