Sarıyer’i en iyi görüntüleyen fotoğrafçılara ödülleri verildi

Sarıyer Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “4 Mevsim Yaşayan Sarıyer” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren isimler ödüllerini aldı.

Her yaştan fotoğraf meraklılarının ve bu sanata kendini adamış profesyonellerin katıldığı yarışmada fotoğraflar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nden usta isimler ve fotoğraf sanatçılarından oluşan deneyimli jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Ödül töreni, Jazz sanatçısı Şenay Lambaoğlu konseriyle son buldu.

Sanatın gelişmesi ve yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sağlamayı amaçlayan yarışmaya ilgi büyük oldu. Bin 600 fotoğrafın arasından dereceye girmeyi başaran birinci Gonca Soysal, ikinci Necla Özarslan ve üçüncü Erdem Kaya oldu. Rumeli Feneri’nde balıkçıları fotoğraflayan Soysal, ödülünü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in elinden aldı. Yarışmada Sarıyer Belediyesi Özel Ödülü’nü Rumeli Hisarı’nda manzara fotoğrafı çeken Ayşegül Aksoy alırken, Mansiyon Ödülü’nü ise Emirgan Korusu fotoğrafıyla Rızvan Talha Kaynak aldı.

Sarıyer fotoğraflarından albüm oluşturuldu

Balıkçı teknelerinin peşine takılan martılar, kışın yağan karın sunduğu manzaralar, ilkbaharda açan çiçekler ve sonbaharın hüzünlü yapraklarının bulunduğu birbirinden güzel fotoğraf karelerinden oluşan albüm, ödül töreninde katılımcılara hediye edildi.