Sarıyer 17 yasayla yönetiliyor

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ‘Gelecek Benim Ben Geleceğim Projesi’ kapsamında ‘Osman Saçmacı Ortaokulu ve Orgeneral Emin Alpkaya İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Proje kapsamında okula kazandırılan spor salonun açılışını yapan Başkan Genç, Okul Aile Birliği, yöneticiler ve öğrencilerle bir araya geldi. Okullara ayrılan bütçeyi tasarruflarla sağladıklarını ifade eden Başkan Genç, Sarıyer’in çok fazla yasayla yönetildiğini hatırlatarak, “İlçemizde şöyle bir sıkıntı var. Çok sayıda yasayı yerine getirerek iş yapmak zorundayız. Diğer ilçeler 4 yasayla yönetiliyorsa, biz 17 yasayla yönetiliyoruz. Bizim onaylama süreçlerimiz çok uzun oluyor. Bu anlamda Sarıyer’e çok fazla yatırım yapmıyorlar. Bu da bizim yeşil kalmamızdaki avantajımız” dedi.

SİYASETİ YAŞAMIN DIŞINDA TUTUYORUZ

Okulların, yaşamın en önemli unsuru olduğunu dile getiren Başkan Genç, “Elimizden geldiğince bütçe yaratmaya çalışarak sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yoldaki asfalttan arttırıyoruz. Önceliğimiz okullar ama dışarıyı da aksatmamaya çalışıyoruz. Alt yapı tamamlandıktan sonra üst yapıya başlayacağız. Çocukların taleplerini yerine getirmek kadar güzel bir şey yok” dedi. “Siyaseti yaşamın dışında tutuyoruz” diyen Başkan Genç, “Siyaseti yaşamın önüne koyarsanız duvara toslarsınız. Önemli olan insanların birbirlerine saygılı olması... Sarıyer’de insanlar birbirlerini büyük oranda tanıyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE DÜNYANIN MERKEZİNDE

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Genç, çocuklara zamanlarını iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, spor ve sanat dallarıyla ilgilenmelerinin kendilerini geliştireceğini kaydetti. Başkan Genç şöyle devam etti: “Türkiye dünyanın merkezinde. Bütün dünya bizimle iletişim içinde olmak zorunda. Eğer eğitimimizi artırırsak, güçlü olursak kesinlikle yerimizi alırız” diye konuştu.