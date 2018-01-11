Sakarya Nehri siyaha büründü

Sakarya Nehri kimyasal atıklarla kirletilmeye devam ediyor. Söğütlü ilçesi Maksudiye Mahallesinden Sakarya Nehrine kimyasal atık dökülmesi vatandaşları çileden çıkarttı. Vatandaşlar atıkların nehirde balıkların ölmesine ve mahallelerini koku sarmasından şikayetçi olduğunu belirterek biran önce bu durumun son bulmasını istediler. Yapılan ihbarlar sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri olay yerine gelerek kimyasal atıktan numune aldılar.

“NEHRİN BU ŞEKİLDE KİRLENMESİNE VİCDANEN RAZI OLAMIYORUZ”

Konuyla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak bu sorunu yaklaşık 4 senedir çektiklerini belirten ve mahalleli Halil Küksal, “Çağlayan Mahallesi’nde ikamet etmekteyim. Bu pis su atık sıkıntısını 3-4 senedir çekiyoruz. Hatta evimizde otururken zaman zaman fosseptik çukuru patladı mı diye araştırma yapıyoruz. Sonrasında ise kokunun buradan geldiğinin tespitini yapıyoruz. Birçok yere bildirdik bu konudan çoğu yetkilinin haberi var. Bu sıkıntının bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bu kokuyu çekmekten ziyade bu koca Sakarya Nehri’nin bu şekilde kirlenmesine burada var olan balıkların telef olmasına vicdanen razı olamıyoruz. Daha doğrusu bunun peşindeyiz. Marmara Bölgemizde tek olan ve bu büyüklükte olan nehrimizin bu şekilde daha fazla kirlenmesini istemiyoruz. Yetkililer gelerek burada incelemelerde bulundu, raporları ve ihtarı yapacaklarını söylediler. Bu tabloda en son çare sesimizi duyurabilmek için Sakarya Nehri’nin güzelliği için, içerisinde yaşayan güzel varlıklar için, Allah rızası için bu konunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bir tekstil fabrikasının atığı deniyor. Artık bu konunun tespiti yapılsın. Sadece bizim gördüğümüz kadarı bu ama bunun ilerisi, devamı, kaynağı neresi bunu bilemiyoruz” dedi.

“BU ÇİLEYİ 4 YILDIR ÇEKİYORUZ”

Kokunun 2013 yılından beri devam ettiğini ve 5 kilometrelik bir alana yayılan koku dolayısıyla mahallede bulunanların astım hastası olabilecek potansiyele kadar geldiğini dile getiren Erdem Küksal ise, “2013’ün yılbaşından beri şuanda hala devam etmekte olan fabrika atığı bizim köyümüzde kokmakta. O zamandan önceki zamanda biz hayvanlarımızı Sakarya Nehri’nin içerisinde sulayabiliyorduk, eğlenip yüzebiliyorduk. Ama şimdi bu atıktan sonra bir takım balık telef oldu. Sakarya Nehri’nin içerisine atılan atıkla birlikte oluşan koku yaklaşık 5 kilometrelik bir civarda yayılıyor. Köyümüze misafir gelmek istemiyor. Balkonda otururken bu kokuyu çekiyoruz, rahatsız oluyoruz. Aynı zamanda biz bunun için yaklaşık 4 yıldır gerekli yerlere şikayetlerde bulunuyoruz. Bu koku dediğim gibi 2013’ten beri var hala devam etmekte, bu kokunun engellenmesi ve önlenmesini istiyorum. Hemen hemen artık bu kokudan dolayı köydeki ihtiyarlarımız astım hastası olabilecek potansiyele geldi. Bu koku yoldan geçerken araçlarımızın içerisine kadar sinmekte. Artık çok rahatsız olduk, bu çileyi 4 yıldır çekiyor ve artık bitmesini istiyoruz” diye konuştu.