Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Sağlıklı hindi nasıl olmalı?

Hindi yemek isteyenlere yetiştiriciler altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

18 Aralık 2017 Pazartesi 11:29
Sağlıklı hindi nasıl olmalı?

Iğdır’dan Edirne’ye hindi yetiştiriciliği yapmaya gelen Olcay Çırıkka, bin 200 adet hindisini İstanbul’da hindi pazarında satmak için son hazırlıklarını yapıyor. Hindilerini doğal ortamda yetiştiren Çırıkka, sağlıklı hindinin seçilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Çırıkka, sağlıklı hindinin doğal beslenmesi gerektiğini belirterek, “Kanatlarının altında derinin sarı renk olması lazım. Derinin altındaki sarılık hindinin yağlı olduğunu göstergesidir. Kanat altında sarı renk hindinin iyi beslendiğinin gösterir. Sağlıklı hindinin tüyleri pırıl pırıl olmalı” dedi.

Çırıkkka, 6 yıldır hindi yetiştirdiğini belirterek, “Yaptığım iş çok zor ve zahmetli. Hindilerim doğal. Hiçbir katkı ve hormon yok. Hindiler gece gündüz dışarıda otluyor. Burada ve İstanbul’da satacağız. Tanesini 120-130 liradan satıyoruz. Ortalama erkek hindiler 12-13 kilo geliyor. Ana hindiler 5-6 kilo ağırlığında. İyi hindi eti doğada otlayan, çeltik tarlalarında otlayan, ayçiçeği tarlarında otlayan hindidir. Küspe ve sanayi yemi yemeyen hindinin eti güzeldir” dedi.

Son Güncelleme: 18.12.2017 12:16
Anahtar Kelimeler:
HindiYılbaşı HindisiHindi FiyatlarıHindi Nasıl Olmalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bastığı fotoğrafları müşterilerine drone ile gönderiyor
Bastığı fotoğrafları müşterilerine drone ile gönderiyor
Köpeğin dolmuşa binme çabası
Köpeğin dolmuşa binme çabası
Tahir Akgün son yolculuğuna uğurlandı
Tahir Akgün son yolculuğuna uğurlandı
Kılıçla hutbe geleneği Edirne’de 6 asırdır yaşatılıyor
Kılıçla hutbe geleneği Edirne’de 6 asırdır yaşatılıyor
Ayak ile zeytinyağı sıkma geleneğini sürdürüyorlar
Ayak ile zeytinyağı sıkma geleneğini sürdürüyorlar
Dikkat! Soğuk hava ve yağmur geliyor
Dikkat! Soğuk hava ve yağmur geliyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim