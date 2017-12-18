Sağlıklı hindi nasıl olmalı?

Iğdır’dan Edirne’ye hindi yetiştiriciliği yapmaya gelen Olcay Çırıkka, bin 200 adet hindisini İstanbul’da hindi pazarında satmak için son hazırlıklarını yapıyor. Hindilerini doğal ortamda yetiştiren Çırıkka, sağlıklı hindinin seçilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Çırıkka, sağlıklı hindinin doğal beslenmesi gerektiğini belirterek, “Kanatlarının altında derinin sarı renk olması lazım. Derinin altındaki sarılık hindinin yağlı olduğunu göstergesidir. Kanat altında sarı renk hindinin iyi beslendiğinin gösterir. Sağlıklı hindinin tüyleri pırıl pırıl olmalı” dedi.

Çırıkkka, 6 yıldır hindi yetiştirdiğini belirterek, “Yaptığım iş çok zor ve zahmetli. Hindilerim doğal. Hiçbir katkı ve hormon yok. Hindiler gece gündüz dışarıda otluyor. Burada ve İstanbul’da satacağız. Tanesini 120-130 liradan satıyoruz. Ortalama erkek hindiler 12-13 kilo geliyor. Ana hindiler 5-6 kilo ağırlığında. İyi hindi eti doğada otlayan, çeltik tarlalarında otlayan, ayçiçeği tarlarında otlayan hindidir. Küspe ve sanayi yemi yemeyen hindinin eti güzeldir” dedi.