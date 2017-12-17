Sağanak yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda bu akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte Marmara Bölgesi’nde etkisini arttıran sağanak yağış, İstanbul hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Yağışın nedeniyle zaman zaman uçakların iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandı.

Özellikle yağmurun şiddetini arttığı dakikalarda Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan çok sayıda uçak, havada defalarca tur atmak zorunda kaldı. Birçok tarifeli uçak gecikmeli olarak Havalimanına iniş gerçekleştirdi. Öte yandan Türk Hava Yolları’nın Almatı-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağının ise yakıt kritiğine girmesi nedeniyle başka bir meydana yönlendirildiği öğrenildi.