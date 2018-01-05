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Piyango talihlisi olduğu iddia edilen kurye, kameralara takıldı

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olduğu iddia edilen ilaç firması servis personeli Murat Tokmak, bugün işine tekrar başladı.

05 Ocak 2018 Cuma 11:45
Piyango talihlisi olduğu iddia edilen kurye, kameralara takıldı

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL’lik büyük ikramiye, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa’ya çıktı. Muratpaşa Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, 6 aydır bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu iddia edildi. Evli ve 1 çocuk babası olan 25 yaşındaki Murat Tokmak ise yaşananları müdürünün aracılığıyla öğrendi. Haberlerin ardından büyük ikramiyenin kendisine çıkmadığını söyleyen Tokmak, bugün sabah erken saatlerde işyerine geldi.

"EKMEĞİMİN PEŞİNDEYİM, İLAÇ DAĞITMAYA GİDİYORUM"

Milyoner olduğu haberlerini gördükten sonra ikramiyenin kendisine çıkmadığını, hatta bilet dahi almadığını açıklayan Tokmak, bugün işyerinde mesaiye başlayarak çöp döktü, motorla ilaç dağıtımına çıktı. Basın mensuplarına konuyla ilgili fazla açıklama yapmak istemediğini belirten Tokmak, "Ben çalışıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Söyleyeceğimi söyledim zaten. İşime gidiyorum şefimden laf yiyeceğim, ilaç yetiştirmem lazım" ifadelerini kullandı.

AMBULANSLA EYLEME KATILDI

Tokmak daha önce ise bilet dahi almadığını belirterek "Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Motor kurye olarak çalışıyorum. Yani böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor. Bu bilgiler nereden yayıldı anlayamadım. Bu bilgiler nereden yayıldıysa hukuki işlem başlatılacak. Avukat aracılığıyla hepsi hallolacak. Benim ailemi kimse risk altına atmak zorunda değil. Asılsız bilgilere gerek yok. Elbisem zaten belli, çalıştığım mekanım belli. Bu sıkıntılara hiç gerek yok. Biz de bir vatandaşız, bizim de geçindirdiğimiz bir ailemiz var. Kime çıktıysa onu bulsunlar, layığı ile konuşsunlar, bende olmadığı kesin. Eşim rahatsız olduğu için müdürümden 3 günlük izin almıştım. Müdürüm de ücretsiz izin kağıdım duruyor. Cuma günü işimin başındayım. Bilet dahi almamıştım" demişti.

Son Güncelleme: 05.01.2018 12:18
Anahtar Kelimeler:
Murat TokmakMilli PiyangoPiyango
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