Parası olmayıp karnı aç olanlara ücretsiz simit veriyor

Düzce şehirlerarası otobüs terminalindeki genç simitçi herkese örnek olması gereken bir davranış sergiliyor. Simitçilik yaparak geçimini sağlayan Alper Caklı, tezgahının üzerine yazdığı “Karnı aç olup, parası olmayan çekinmeden isteyebilir” yazarak gönülleri fethetti. Terminale gelen ya da giden yolcular arasında cebinde parası olmayanlara açık davetiye yazan 25 yaşındaki duyarlı genç, çocukluğundan beri bu işle uğraştığını söylerken, ihtiyacı olanlara katkıda bulunmak için böyle bir uygulama yapmak istediğini belirtti.

Yazının dikkat çektiğini ve bazı insanların katkıda bulunmak için simit almadan para bıraktığını söyleyen Alper, herkesin güzel tepki verdiğini dile getirdi. Tezgahı terminalde olduğu sürece bu uygulamanın da devam edeceğini bildirdi.

Terminal esnafının ve yolcuların takdirini kazanan Caklı, röportaj sırasında bir vatandaşa verdiği simit karşılığında para almadı ama, teşekkür ve sevgi dolu bir öpücükle yaptığı bu güzel işin karşılığını anlamlı bir şekilde yaşadı