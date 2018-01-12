OSB’nin atık suyu Sakarya Nehri'ni kirletiyor

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinden geçen ve ilçede bulunan Organize Sanayi Bölgesinin Sakarya Nehri’ne döktüğü atık su vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Maksudiye Mahallesinden nehre bırakılan atık su nehrin üzerini siyaha bürüyerek, çevreye yayılan kötü koku rahatsızlık oluşturdu. Yapılan ihbarlar sonrasında haberlere konu olan yerin Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nin deşarj noktası olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından belirledi. Yapılan inceleme sonrasında söz konusu Organize Sanayi Bölgesinde bu tesislerden çıkan arıtılmış atık suların OSB yönetimi tarafından toplanarak terfi istasyonu aracılığıyla 3 kilometre uzaklıktaki Sakaya Nehrine deşarj edildiği belirtildi. Nehrin kötü görüntüsü ve kokusundan mahalle halkının rahatsız olduğunu söylenen Maksudiye Mahalle Muhtarı Himmet Özdemir, Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı süren arıtma tesisinin kısa bir süre sonra devreye alınacağını ve bu sorunun çözüme kavuşacağını ifade etti.

"SABIRLA ARITMA TESİSİNİN DEVREYE ALINMASINI BEKLİYORUZ"

Şubat ayında bölgeye arıtma tesisinin kuralacağından bahseden Maksudiye Mahallesi Muhtarı Himmet Özdemir, “Organize Sanayi Bölgesi’nin ishale hattının mahallemizden geçip Sakarya Nehri’ne dökülmesi konusu 5-6 yıl önce başlayan bir çalışmaydı. Tabi ülkemiz için her ne kadar sanayi lazımsa, üretimde lazımdır. Bunlarda istihdama yönelik çalışmalardır, doğal olarak dökülen atık suyun bize verilen bilgiye istinaden söylüyorum; kimyasal olmadığı yönünde, tamamen gıda sanayisinin atık suları olduğu söylendi. Tabi bu doğal olarak çeşitli kokulara neden oluyor, bilhassa yaz mevsiminde. Bize verilen teminat ve bilgi neticesinde biraz sabır denildi, bizde sabır gösterdik. Arıtma tesisinin çalışmaları bitme aşamasındaymış aldığım bilgilere göre. Organize Sanayi Bölgesi ve çalışanlarınca bize söylenen 2018 Şubat ayında tamamen tesisin devreye girip, bu kokunun ve bu pis suyun ortadan kalkacağını bildirdiler" dedi.

"AKAN SUYU GÖRDÜKÇE MİDEMİZ BULANIYOR"

Organize Sanayi Bölgesi tarafınan nehre atık suyun bırakılmaya devam ettiğini söyleyen Muhtar Özdemir, “Şuanda akıntı devam ediyor. Önümüzdeki Şubat ayında arıtma tesisinin devreye gireceği hatta tesisin devreye girdikten sonra organize sanayi bölgesinden çıkan suyun bile tarlalarda sulama amaçlı kullanılabileceği söylenmekte. Onun haricinde beklemekten başkada şuanda bir şey yapamıyoruz. Sabırla bekliyoruz. Bu su aktığından beri konuyu bizde yakın takip ediyoruz, vatandaş olarak tarlalarımız orada. Şuanda o bölgede, akan suyun civarında bugüne kadar herhangi bir balık ölümüne ben rastlamadım. Hiçbir zaman orada balık ölümüne ben rastlamadım. Ama hep kokudan muzdaripiz doğal olarak birde o akan suyu gördükçe tabi midemiz bulanıyor. Sanayide, üretimde, istihdamda, işte lazım. Arıtma işi kolay değilmiş öyle diyorlar, arıtma tesisi kurulabilmesi en zor işlerden birisi olduğunu söylüyorlar. En son aldığım bilgi Şubat ayında arıtma tesisinin devreye alınacağını ve sorunun çözüleceğini ısrarla söylüyorlar. Numune konusunda bir fikrim yok bundan 4-5 yıl önce de alınmıştı ama bir netice alamadık" diye konuştu.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin talimatıyla Sakarya Nehri’nde meydana gelen çevre kirliliği ilgili Bakanlık yetkilileri inceleme başlattığı öğrenildi. Söz konusu haberleri ihbar olarak değerlendiren Bakanlık yetkilileri 3. Organize Sanayi Bölgesi’ne 145 bin 890 lira idari para cezası uygularken, laboratuvardan gelecek analiz sonuçlarına göre tesislere ek cezalar da verebilecek.