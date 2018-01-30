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Ördek suyu çorbasını tadan bir daha bırakamıyor

53 yıllık çorbacı Münür Subaşı'nın hazırladığı ördek suyu çorba ilgi görüyor.

30 Ocak 2018 Salı 14:14

Eskişehir’de yaşayan 53 yıllık çorbacı Münür Subaşı, hazırladığı ördek suyu çorbasının tadına bakanları adeta bağımlısı yaptığını, yoğun talep yüzünden günde birkaç defa pişirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Çorbacı Münür Subaşı ördekleri kendi üretim yaptıkları işletmeden temin ediyor. Subaşı, farklı bir lezzet olan ördek suyu çorbasını deneyenlerin tekrar tekrar geldiklerini ve para üstünü dahi almadıklarını ifade etti. Çorbayı nasıl yaptığını anlatan Subaşı, ördeğin kokusunu gidermek için kakule kullandığını söyledi. Subaşı, "Ördekleri kendi çiftliğimizde üretiyoruz. Gününe göre orada 2-3 tane kesiyoruz. Ördek eti kesildikten sonra buzlukta bir müddet bekletiliyor. Buz tutması lazım. Buz tuttuktan sonra eti çözdürüyoruz. Ardından sirkeli suda bekletiyoruz. Yıkayıp tekrar pişirmeye alıyoruz. Ördek bataklık hayvanı olduğu için batak kokusu oluyor. Onun kokusunu almak için de kakule kullanıyoruz. Kakule etin ham kokusunu gideriyor. Etini pişirdikten sonra suyunu ayrı olarak süzüyoruz. İçinde meyan olsun diye şehriye ile beraber yapıyoruz. Tavuk suyu şehriye gibi ördek suyu şehriye de aynı. Çorbanın içerisine kapya biber, sivri biber, limon, tuz, yağ ve un atıyoruz. Çok beğeniliyor" dedi.

"BÜYÜK BİR TALEP OLDUĞUNDAN ÇORBAYI GÜNDE 2-3 KERE TEKRAR YAPIYORUZ"

Çorbanın tadına bakanların çok kısa bir sürede yakınlarına tavsiye ettiklerini aktaran çorbacı Münür Subaşı, "Biz insanlar bu lezzeti tatsın istedik. Ördek her yerde satılmayan bir şey. Eskişehir’i 2 kez dolaş, ’ben bu gün ördek yiyeceğim’ de bulamazsın. Satılmıyor. Biz kendimiz üretiyoruz. Tüketmek gerekiyor bunları da. Fiyat olarak porsiyonu 7 buçuk lira. İnsanlara her şeyde olduğu gibi bilinmeyen tat yabancı geliyor. Yabancı geldiği için önce bir tadına bakın diyerek tattırıyoruz. Çok kısa sürede bir birlerine tavsiye ediyorlar. Kendimize göre ünümüz var. Büyük bir talep var. Çorbayı günde 2-3 kere tekrar yapıyoruz" diye konuştu.

"KALBE ÇOK İYİ GELİYOR"

Son olarak ördek suyu çorbasının faydalarını anlatan Subaşı, "Ördek çorbasının, ördek etinin faydaları benim bildiğim kadarıyla kalbe çok iyi geliyor. Troid bezlerini çalıştırıyor. Ördek daha çok Amerika, Japonya ve Yunanistan’da üretiliyor. Oraların halkı ördeği daha çok tüketiyorlar. Bizde de yayılmaya başladı. İnsanlar faydalanacaklar" şeklinde konuştu.

Ördek suyu çorbasını ilk defa deneyen müşteri Selçuk Kırnak, "İlk defa içtim. Çok lezzetli, çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Lezzeti harika" ifadelerini kullandı. Müşterilerden Nurgül Kırnak ise, "Farklı bir çorbaydı. Duyunca şaşırdık. Güzel bir lezzeti var. Herkese tavsiye ederim. Tadı tavuğu anımsatıyordu. Güzel bir çorba" dedi.

Son Güncelleme: 30.01.2018 14:24
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