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Ölen eşinin protez bacağını bağışlamak istiyor

Adanalı Hasan Şekeroymağı, 8 gün önce kanserden kaybettiği eşinin 17 bin TL değerindeki protez bacağını ihtiyaç sahibi engelli birine bağışlamak istiyor.

06 Şubat 2018 Salı 10:11
Ölen eşinin protez bacağını bağışlamak istiyor

Şırdancılık yapan Hasan Şekeroymağı (37) ile ev hanımı olan Tülay Şekeroymağı (32) çifti 14 sene önce birbirlerini severek evlendi. Çiftin bu evlilikten Fadime (13) ile Sudenur (11) isimli 2 çocukları oldu. 8 sene önce ise çiftin mutlu giden hayatları bir anda karardı. Genç kadına rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede eklem kanseri teşhisi konuldu. 4 yıl önce ise kanser nedeniyle Tülay Şekeroymağı’nın sağ bacağı diz üzerinden kesildi. Bu sırada çift, ailelerinin destekleri ve kendi biriktirmiş oldukları paraları sayesinde 17 bin TL’ye protez bacak aldı.

Genç kadın tam hayatını idare ettirirken akciğer kanseri hastalığına da yakalandı. Gördüğü tüm tedavilere rağmen Tülay Şekeroymağı 29 Ocak’ta hayatını kaybetti. Eşi Hasan Şekeroymağı ise şimdi eşinin 4 yıl boyunca kullandığı protezini ihtiyaç sahibi engelli birine bağışlamak istiyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Şekeroymağı, “8 yıldır hastaydı. Ayağı kesildi protez aldık ama vefat etti kendisi. Bu protezi de ihtiyaç sahibi birine bağışlamak istiyoruz. Bu 17 bin TL’lik bir protez. Gerçekten muhtaç birisiyse ayağa uyması için soket var onu da ben yaptırabilirim. Bin TL fiyatı onun da. Eşimin hayrına vereceğim. Biz de yoksuluz zorla almıştık. Gerçek muhtaç olacak alacak kişi. Giydikten sonra Allah razı olsun dese yeter” diye konuştu.

Son Güncelleme: 06.02.2018 10:43
Anahtar Kelimeler:
AdanaProtez BacakHasan şekeroymağı
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